Öksürük için siyah turp ve bal: inanılmaz bir şey! Kırımızı - kara turp kürü çelik gibi yapıyor! Derdi sedasız imha ediyor

Öksürük İçin Siyah Turp Ve Bal Tarifi İçin Malzemeler

1 orta boy Siyah turp

2-3 kaşık bal

Öksürük İçin Siyah Turp Ve Bal Tarifi Nasıl Yapılır?

Siyah turpu iyice yıkayıp baş kısmını kapak gibi kesin. Alt kısmından da derin olmamak ve delmemek kaydıyla biraz kesin. İçini oyun. Turpun duvarlarını çok inceltmeyin. Turpu bir bardağın içine oturtun. İçine kaliteli bir bal doldurun.

Turpun üst kısımdan kestiğiniz parçasını kapak gibi kapatın. En az 1 gece dışarıda bekletin. Bekledikçe, turp kendi öz suyuyla beraber bardağa akmaya başlayacaktır. Bardakta biriken sudan günde 2-3 kaşık içmeniz yeterli olacaktır.

İşte siyah turpun inanılmaz faydaları...

Siyah turp faydaları

- Öksürüğü keser. Üst solunum yolları hastalıklarına karşı birebirdir.

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- Böbrek ve safra kesesinde taş oluşumunun önüne geçer. Taşlardan kaynaklanan acıyı da hafifletir.

- Midedeki toksinleri temizler. Midenin PH düzeyinin korunmasını sağlar.

İçerdiği zengin lif kaynağı ile sindirim sürecini kolaylaştırır. Gelişmiş sindirime yol açan safra fonksiyonunu geliştirerek vücudun genel sindirim sistemi hızını geliştirir.

- C vitamini bakımından zengindir. Bu sayede birçok hastalığa karşı koruyucudur.

- Güçlü bir antioksidandır. Kanser hücrelerini yok etmede etkilidir.

- Saçların yağ dengesini sağlar.

- Cilt salığına da iyi gelir. Cilt lekelerini giderir. Cildin parlak görünmesini sağlar.

- İçerdiği B vitamini, çinko ve fosfor sayesinde etkili bir kan temizleyicisi olarak çalışır ve vücudumuzdaki atık maddelerin yanı sıra her türlü toksini de ortadan kaldırır.

- Tiroid hormonlarını şiddetini düzenler.

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Kırmızı turp ve bal karışımı faydaları

Düzenli tüketimde ve diyet beslenmelerinde, kırmızı turp size kilo vermenizde yardımcı olur. Soğuk algınlığı, grip, nezle ve boğaz yolu hastalıklarında kırmızı turp ve bal tüketimi sizi sağlığınıza kavuşturacaktır. Bolca C vitaminine sahiptir.

Kara turp bal karışımı kaç gün kullanılır?

Hastalığın ve öksürüğün şiddetine göre 7 ile 15 gün arasında kullanılabilir. Sabah aç karnına içilir.

Siyah turp bal zencefil

iyah Turp Bal Zencefil: Siyah turp, bal, zencefil bu üçlü karışım güçlü bir balgam söktürücü öksürüğü kesici etkisi olduğunu hepimiz biliriz. Turp zengin bir vitamin deposudur içinde bulunan C vitamini, potasyum, folik asit, karbonhidrat ve kalori bulunmaktadır.

Kara turp bal karışımı Ne kadar içilir?

Her derde deva, solunum yolları hastalıklarının doğal antibiyotiği turp ve bal karışımı hazırlandıktan sonra gün içinde 2-3 kaşık kadar tüketilmesi tavsiye edilir. Siyah turp ve bal karışımının yemeklerden önce aç karnına içilmesi gerekmektedir.

Siyah turp bal: Kara turp bal balgam söker mi?

Balgam söktürücü etkisi için özellikle siyah turp kullanmak gerekir. Bunun için gece yatmadan önce bir adet siyah turpun iç kısmı oyulur ve dibinden küçük bir delik açılır. Oyulan kısma bir çay kaşığı kadar bal konur ve turp bir fincanın içine oturtulur. Sabaha kadar bu şekilde bekletilir.

Kara turp bal zencefil öksürük

Önemli detayı: Turpu bir bardağın içine oturtun. İçine kaliteli bir bal doldurun. Turpun üst kısımdan kestiğiniz parçasını kapak gibi kapatın. En az 1 gece dışarıda bekletin.