Öksürük için pekmez ile tereyağı kullanın
Pekmez, iyi bir enerji, karbonhidrat ve şeker kaynağıdır.
Meyve şırasının yoğunlaştırılıp kaynatılmasıyla oluşan pekmez; üzümün yanı sıra dut, hurma gibi meyveler ve keçiboynuzu ile de yapılmaktadır. Pekmez, saklanması güç olan meyvelerin tüketim ömrünü uzatma işlevini de görür.
Pekmez ve tereyağı karışımı boğazın yumuşamasını sağlamanın yanı sıra mikroplarında sayısını azaltarak iltihabı önler. Karışım sadece boğaza değil tüm vücuda fayda sağlar.Yemek borusu, mide ve bağırsaklarıdaki zararlı toksinleri idrar yolu ile atmanıza yardımcı olur.
Pekmez Tereyağ Karışımı:
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 1 yemek kaşığı pekmez (çeşidi fark etmez)
Pekmez tereyağ Karışımı Hazırlanışı:
Pekmezi ısıtıyoruz. İçerisine tereyağını katarak bulamaç haline getiriyoruz. Pekmez Tereyağ Karışımını sabah ve Akşam birer yemek kaşığı tüketiyoruz.
Dut pekmezi faydaları
- Kan eksikliği bulunan hastalarda çok büyük faydalar sağlar
- Ülsere iyi gelir
- Astım ve bronşit hastalarında rahatlama sağlar
- Soğuk havalarda vücut direncini artırır
- Sporcular için bir enerji deposudur
- Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur
- Çocukların zeka gelişiminde önemli rol oynar
- Ağız ve boğaz hastalıklarında etkilidir
Üzüm pekmezi faydaları
- Vücuttaki kanı arttırır
- Enerji verirİştahı açar
- Hamilelikte bebeğin gelişimi açısından çok faydalıdır
- Mideyi, bağırsakları, böbrekleri kuvvetlendirir
- Damar sertliğine iyi gelir
- Kan dolaşımını rahatlatır
Kuşburnu pekmezi faydaları
- Solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir
- Vucuda zindelik katar
- Kanı temizler
- Mide kramplarına ve sindirim sistemi problemlerine iyi gelir
Andız pekmezi faydaları
- Bronşit, öksürük, sarılık, kaşıntı, egzama, mide bulantısına iyi gelir
- Akciğer ve karaciğere destek sağlar
- Kan yapar ve enerji verir
Keçiboynuzu pekmezi faydaları
- Kolestrolü düşürür ve tansiyonu dengeler
- Kalbi destekler
- Vücudu güçlendirir
- Kansızlığa karşı çok etkilidir
- Dişleri besler, kemikleri güçlendirir
- Bağırsakları çalıştırır
- Çocuklar ve hamileler için faydalıdır
Karadut pekmezi faydaları
- Yüksek miktarda demir içerdiğinden kansızlıkta destekleyici gıda olarak kullanılmaktadır
- Anne sütünü artırır
- Halsizliği, aşırı yorgunluğu giderir
- Ağız ve boğaz enfeksiyonlarında kullanılır
- Kanı temizler anemi hastaları için tavsiye edilir
- Kan basıncını düşürür
- Sindirim sistemi kronik hastalığına faydalıdır
- Mide salgılarını arttırır
- Sindirim sistemini düzenler
- Saçların ve dişlerin güçlenmesini sağlar
- Kronik gastrit ve hepatit tedavisinde kullanılabilir.
Pekmez ile limon neye iyi gelir?
Tatlı yeme isteğini azaltıyor. Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden, yani zararlı maddelerden koruyor. Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek olan pekmez-limon karışımı, daha uzun süre tokluk sağlıyor, zayıflamak isteyenlere destek oluyor.
Tahin pekmez kilo aldırır mı?
Yağlı ve şekerli bir kahvaltılık olarak tercih edilen tahin pekmez karışımı eğer ölçüye dikkat edilmezse ne yazık ki kilo aldırabilir. Diyet günlüklerinde sabah kahvaltısında 1 yemek kaşığı tahin pekmez karışımı tüketmek uygun görülür. Bu ölçüyü kaçırdığınızda sağlıklı olan bu karışım size kilo olarak dönebilir.
Tahin pekmez ne işe yarar?
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı koruyan en güçlü besinlerden olan tahin pekmez, vücudu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı korumaktadır. Düzenli tüketilmesi durumundan kemik gelişimine destek olan tahin pekmez, günlük şeker ihtiyacını da doğal olarak karşılamaktadır.
1 tatlı kaşığı tahin pekmez karışımı kaç kalori: 26 kalori. 15 gramlık (yemek kaşığı) 1 kaşık tahin pekmez kaç kalori: 66 kalori. 350 gramlık kavanoz tahin pekmez: 1530 kalori. 50 gram ölçüde tahin pekmez: 219 kalori.