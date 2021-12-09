Öksürük için pekmez ile tereyağı kullanın

Meyve şırasının yoğunlaştırılıp kaynatılmasıyla oluşan pekmez; üzümün yanı sıra dut, hurma gibi meyveler ve keçiboynuzu ile de yapılmaktadır. Pekmez, saklanması güç olan meyvelerin tüketim ömrünü uzatma işlevini de görür.

Pekmez ve tereyağı karışımı boğazın yumuşamasını sağlamanın yanı sıra mikroplarında sayısını azaltarak iltihabı önler. Karışım sadece boğaza değil tüm vücuda fayda sağlar.Yemek borusu, mide ve bağırsaklarıdaki zararlı toksinleri idrar yolu ile atmanıza yardımcı olur.

Pekmez Tereyağ Karışımı:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı pekmez (çeşidi fark etmez)

Pekmez tereyağ Karışımı Hazırlanışı:

Pekmezi ısıtıyoruz. İçerisine tereyağını katarak bulamaç haline getiriyoruz. Pekmez Tereyağ Karışımını sabah ve Akşam birer yemek kaşığı tüketiyoruz.

Dut pekmezi faydaları

Kan eksikliği bulunan hastalarda çok büyük faydalar sağlar

Ülsere iyi gelir

Astım ve bronşit hastalarında rahatlama sağlar

Soğuk havalarda vücut direncini artırır

Sporcular için bir enerji deposudur

Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur

Çocukların zeka gelişiminde önemli rol oynar

Ağız ve boğaz hastalıklarında etkilidir

Üzüm pekmezi faydaları

Vücuttaki kanı arttırır

Enerji verirİştahı açar

Hamilelikte bebeğin gelişimi açısından çok faydalıdır

Mideyi, bağırsakları, böbrekleri kuvvetlendirir

Damar sertliğine iyi gelir

Kan dolaşımını rahatlatır

Kuşburnu pekmezi faydaları

Solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir

Vucuda zindelik katar

Kanı temizler

Mide kramplarına ve sindirim sistemi problemlerine iyi gelir

Andız pekmezi faydaları

Bronşit, öksürük, sarılık, kaşıntı, egzama, mide bulantısına iyi gelir

Akciğer ve karaciğere destek sağlar

Kan yapar ve enerji verir

Keçiboynuzu pekmezi faydaları

Kolestrolü düşürür ve tansiyonu dengeler

Kalbi destekler

Vücudu güçlendirir

Kansızlığa karşı çok etkilidir

Dişleri besler, kemikleri güçlendirir

Bağırsakları çalıştırır

Çocuklar ve hamileler için faydalıdır

Karadut pekmezi faydaları

Yüksek miktarda demir içerdiğinden kansızlıkta destekleyici gıda olarak kullanılmaktadır

Anne sütünü artırır

Halsizliği, aşırı yorgunluğu giderir

Ağız ve boğaz enfeksiyonlarında kullanılır

Kanı temizler anemi hastaları için tavsiye edilir

Kan basıncını düşürür

Sindirim sistemi kronik hastalığına faydalıdır

Mide salgılarını arttırır

Sindirim sistemini düzenler

Saçların ve dişlerin güçlenmesini sağlar

Kronik gastrit ve hepatit tedavisinde kullanılabilir.

Pekmez ile limon neye iyi gelir?

Tatlı yeme isteğini azaltıyor. Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden, yani zararlı maddelerden koruyor. Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek olan pekmez-limon karışımı, daha uzun süre tokluk sağlıyor, zayıflamak isteyenlere destek oluyor.

Tahin pekmez kilo aldırır mı?

Yağlı ve şekerli bir kahvaltılık olarak tercih edilen tahin pekmez karışımı eğer ölçüye dikkat edilmezse ne yazık ki kilo aldırabilir. Diyet günlüklerinde sabah kahvaltısında 1 yemek kaşığı tahin pekmez karışımı tüketmek uygun görülür. Bu ölçüyü kaçırdığınızda sağlıklı olan bu karışım size kilo olarak dönebilir.

Tahin pekmez ne işe yarar?

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı koruyan en güçlü besinlerden olan tahin pekmez, vücudu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı korumaktadır. Düzenli tüketilmesi durumundan kemik gelişimine destek olan tahin pekmez, günlük şeker ihtiyacını da doğal olarak karşılamaktadır.

1 tatlı kaşığı tahin pekmez karışımı kaç kalori: 26 kalori. 15 gramlık (yemek kaşığı) 1 kaşık tahin pekmez kaç kalori: 66 kalori. 350 gramlık kavanoz tahin pekmez: 1530 kalori. 50 gram ölçüde tahin pekmez: 219 kalori.