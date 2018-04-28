Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Oksijenli suyun 6 ilginç kullanım alanı

Temizlik için doğal ve doğal olmayan birçok ürün kullanırız. Çoğu zaman kimyasallara maruz kalıp istediğimiz sonuca da ulaşamayabiliriz. Dezenfekte için bir de oksijenli suyu deneyin.

28 Nisan 2018 Cumartesi 20:08
Oksijenli suyun 6 ilginç kullanım alanı

Oksijenli su ile 6 farklı alanda temizlik işinizi kolaylaştırabilirsiniz:

 

FAYANS ARALARI

Fayanslarında aralarında bulunan harçlar, temizlik için kullandığımız sert kimyasalar sebebiyle bir süre sonra aşınabilir. Fayansların arasını oksijenli su temizleyebilirsiniz. Böylece fayansların arasındaki harçların da aşınmasını önleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, bir spreyin içinde oksijenli su koyun. Fayans arasına sıkın 30 dakika bekleyin. Ardından sert bir fırça ile fırçalayın.

SEBZELERİ ARINDIRIN

Az miktarda oksijenli su ile sirkeyi karıştırarak elde edebileceğiniz karışımı sebzelerini yıkamada kullanabilirsiniz. Sirke ile az miktarda oksijenli suyu karıştın ve sebzelerinizin yıkama suyuna karıştırın. Ardından sebzelerinizi iyice durulayın. Virginia Devlet Üniversitesindeki bilim adamlarının yaptıkları testlerde bu karışımın E. coli, Listeria ve salmonella gibi bakterileri öldürdüğü ortaya çıkmıştır. Aynı karışımla kesme tahtalarınızı da dezenfekte edebilirsiniz. Bu karışımın hiçbir kokusu ve tadı sebzelerinizde kalmayacaktır.

DİŞLERİNİZİ BEYAZLATIN

Hepimiz bembeyaz dişlere sahip olmak isteriz. Bunun için birçok kimyasal maddeyi kullanıyoruz. Size kimyasal maddelerden uzak, beyazlatma işlemini anlatacağız. Az miktarda oksijenli su su ile karıştın. 30 saniye ile 1 dakika arasında ağzınızı bu suyla çalkalayın. Yutmamaya özen gösterin. Sonra ağzınızı temiz su ile çalkalayın. Dişlerinizi beyazlatmak için iki hafta boyunca her gün bu işlemi uygulayın. Daha sonra bu beyazlığı muhafaza etmek için haftada bir kez tekrarlamanız yeterli olacaktır. Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) oksijenli su ile beyazlatma yöntemi için öncelikle diş hekiminize başvurmanızı öneriyor.

ÇIKMAYAN LEKELERDE DENEYİN

Okijenli suyu, kan lekesi de olmak üzere bir çok lekenin çıkarılması için kullanabilirsiniz. Lekeyi oksijenli su ile sildikten sonra leke bulunan bölümü durulayın. Renkli kumaşlarda bu uygulamayı yaparken dikkat etmeniz gerekir. Oksijenli su rengin solmasına neden olabilir. Bu durumda bir beze diş macunu sürün ve birkaç damla oksijenli su dökün. Bu karışımla lekeyi ovun ve sonra durulayın.

MAKYAJ FIRÇALARINI TEMİZLEYİN

Makyaj fırçaları kadınların sürekli kullandıkları malzemelerdendir. Bu fırçalarında zaman zaman temizlenmesi gerekir. Bunun için en uygun yol oksijenli sudur. Su ile karıştıracağınız oksijenli suyun içinde fırçalarınızı 5 dakika bekletin. Ardından durulayın ve kuruması için bir havlunun üzerine serin. Fırçalarınız temizlendiği gibi mikroplardan da arınmış olacaktır. Temiz fırçalar için haftada bir gün bu işlemi uygulayın.

DUŞ PERDELERİNİN KÜFÜNÜ TEMİZLEYİN

Duş perdeleri sıçrayan suların üzerinde kalması ve rutubetli bir ortam olması sebebiyle zamanla siyah lekeler ve küf oluşturur. Perdelerdeki bu lekeleri çıkarmak için yine oksijenli suyu kullanabilirsiniz. Bir spreyin içine su ve oksijenli su karışı doldurum. Perdelerinizin üzerine sıkın. 10 dakika bekledikten sonra fırçalayın veya silin. Hem perdeleriniz temizlenecek hem de mikroplardan arınacaktır.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 20:08
  1. oksijenli su
  2. dezenfekte
  3. pratik bilgiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron hakkında şok suçlama
    1. Macron hakkında şok suçlama
    2. Putin kendi kendini azarladı
    3. Sivilcenin altında yatan 9 sebep
    4. ABD'ye büyük şok! Milyonluk füzeyi..
    5. Fenerbahçeli yıldız kanlar içinde kaldı
    6. Tanju Çolak aday oluyor! Bakın..
    7. Sevilla'da bir dönem sona erdi
    8. Oksijenli suyun 6 ilginç kullanım alanı
    9. Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    10. Makam aracı sünnet arabası oldu
    11. Ebeveynlerin internete düşkünlüğü..
    12. Afrin'den izne gelmişti... Trafik..
    13. Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül yorumu!
    14. İran'da o gazetenin yönetmeni tutuklandı
    15. Elazığ'da 'tatlı' festival
    16. Karpuz kanseri önlemeye yardımcı oluyor
    17. Ayak kokusunu gideren 10 yöntem
    18. ÇAYKUR'da sürpriz istifa!
    19. Canan Karatay: "Meyve suları alkolden..
    20. Kars'ta aranan 50 kişi yakalandı
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    SP liderinden manidar açıklama!
    SP liderinden manidar açıklama!
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...