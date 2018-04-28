Oksijenli suyun 6 ilginç kullanım alanı

Oksijenli su ile 6 farklı alanda temizlik işinizi kolaylaştırabilirsiniz:

FAYANS ARALARI

Fayanslarında aralarında bulunan harçlar, temizlik için kullandığımız sert kimyasalar sebebiyle bir süre sonra aşınabilir. Fayansların arasını oksijenli su temizleyebilirsiniz. Böylece fayansların arasındaki harçların da aşınmasını önleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, bir spreyin içinde oksijenli su koyun. Fayans arasına sıkın 30 dakika bekleyin. Ardından sert bir fırça ile fırçalayın.

SEBZELERİ ARINDIRIN

Az miktarda oksijenli su ile sirkeyi karıştırarak elde edebileceğiniz karışımı sebzelerini yıkamada kullanabilirsiniz. Sirke ile az miktarda oksijenli suyu karıştın ve sebzelerinizin yıkama suyuna karıştırın. Ardından sebzelerinizi iyice durulayın. Virginia Devlet Üniversitesindeki bilim adamlarının yaptıkları testlerde bu karışımın E. coli, Listeria ve salmonella gibi bakterileri öldürdüğü ortaya çıkmıştır. Aynı karışımla kesme tahtalarınızı da dezenfekte edebilirsiniz. Bu karışımın hiçbir kokusu ve tadı sebzelerinizde kalmayacaktır.

DİŞLERİNİZİ BEYAZLATIN

Hepimiz bembeyaz dişlere sahip olmak isteriz. Bunun için birçok kimyasal maddeyi kullanıyoruz. Size kimyasal maddelerden uzak, beyazlatma işlemini anlatacağız. Az miktarda oksijenli su su ile karıştın. 30 saniye ile 1 dakika arasında ağzınızı bu suyla çalkalayın. Yutmamaya özen gösterin. Sonra ağzınızı temiz su ile çalkalayın. Dişlerinizi beyazlatmak için iki hafta boyunca her gün bu işlemi uygulayın. Daha sonra bu beyazlığı muhafaza etmek için haftada bir kez tekrarlamanız yeterli olacaktır. Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) oksijenli su ile beyazlatma yöntemi için öncelikle diş hekiminize başvurmanızı öneriyor.

ÇIKMAYAN LEKELERDE DENEYİN

Okijenli suyu, kan lekesi de olmak üzere bir çok lekenin çıkarılması için kullanabilirsiniz. Lekeyi oksijenli su ile sildikten sonra leke bulunan bölümü durulayın. Renkli kumaşlarda bu uygulamayı yaparken dikkat etmeniz gerekir. Oksijenli su rengin solmasına neden olabilir. Bu durumda bir beze diş macunu sürün ve birkaç damla oksijenli su dökün. Bu karışımla lekeyi ovun ve sonra durulayın.

MAKYAJ FIRÇALARINI TEMİZLEYİN

Makyaj fırçaları kadınların sürekli kullandıkları malzemelerdendir. Bu fırçalarında zaman zaman temizlenmesi gerekir. Bunun için en uygun yol oksijenli sudur. Su ile karıştıracağınız oksijenli suyun içinde fırçalarınızı 5 dakika bekletin. Ardından durulayın ve kuruması için bir havlunun üzerine serin. Fırçalarınız temizlendiği gibi mikroplardan da arınmış olacaktır. Temiz fırçalar için haftada bir gün bu işlemi uygulayın.

DUŞ PERDELERİNİN KÜFÜNÜ TEMİZLEYİN

Duş perdeleri sıçrayan suların üzerinde kalması ve rutubetli bir ortam olması sebebiyle zamanla siyah lekeler ve küf oluşturur. Perdelerdeki bu lekeleri çıkarmak için yine oksijenli suyu kullanabilirsiniz. Bir spreyin içine su ve oksijenli su karışı doldurum. Perdelerinizin üzerine sıkın. 10 dakika bekledikten sonra fırçalayın veya silin. Hem perdeleriniz temizlenecek hem de mikroplardan arınacaktır.