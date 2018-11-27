Oksijen tüpünden aktarma yaparken bir anda alev aldı

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı. Elbiseleri tutuşan kişi can havliyle kendini dışarı attı. Alevleri çevredeki vatandaşlar söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beyaz eşya tamircisi olduğu öğrenilen yaralı iş yeri çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.