THY- Euroleague
0553 313 94 23

Oksijen tüpünden aktarma yaparken bir anda alev aldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, tüpün patlamasıyla bir anda alevlerin ortasında kaldı.

27 Kasım 2018 Salı 16:44
Oksijen tüpünden aktarma yaparken bir anda alev aldı

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı. Elbiseleri tutuşan kişi can havliyle kendini dışarı attı. Alevleri çevredeki vatandaşlar söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beyaz eşya tamircisi olduğu öğrenilen yaralı iş yeri çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:44
  1. İstanbul
  2. Bahçelievler
  3. kaza
  4. Oksijen tüpünden aktarma yaparken bir anda alev aldı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bin Selman'ın Mısır ziyareti bayrak tartışmalarının gölgesinde kaldı
    1. Bin Selman'ın Mısır ziyareti bayrak..
    2. İki aylık bebeğin gelişim özellikleri
    3. "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi..
    4. Altının kilogramı 206 bin liraya..
    5. Suşehri'nde 3 vaşak aynı anda..
    6. Verdi, Haydn ve Mozart'ın besteleri..
    7. 9. Boğaziçi Zirvesi
    8. Trabzonspor'da Kayserispor maçı..
    9. Sakarya'da sahilde insan kemikleri..
    10. Eskişehir'de cinayet
    11. "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi..
    12. Macron'dan flaş açıklama!..
    13. FETÖ'nün TSK yapılanmasının..
    14. Minik öğrencinin "polis amca"yla..
    15. Kraliyetten bilgi sızdıran fenomen..
    16. Erdoğan'dan Güney Amerika çıkarması
    17. Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
    18. GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY..
    19. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    20. Suudi Veliaht'ın ziyareti Tunusluları..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var