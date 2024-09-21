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Gündem Oksijen tüpü otobüsü karıştırdı: Yolcular can havliyle aşağı indi!
Gündem

Oksijen tüpü otobüsü karıştırdı: Yolcular can havliyle aşağı indi!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 15:14:16 - 2024-09-21 15:14:16

Bingöl’de oksijen tüpüyle otobüse binen bir kişi faciaya davetiye çıkardı. Tüpün açılması ile yaşanan panik otobüs kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bingöl merkezde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken, otobüs de hareket etti.

Oksijen tüpüyle otobüse bindi, facianın eşiğinden dönüldü

Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu. Çıkan ses nedeni ile neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından otobüsten can havliyle indi.

Oksijen tüpüyle otobüse bindi, facianın eşiğinden dönüldüO anlar ise özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

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