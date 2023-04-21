Ökse otu nedir? Faydaları nelerdir? İflas eden vücuda tam bir şifa: Epilepsiye en iyi ilaç! Ökseotu felci önlüyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ökseotu bitkisinin faydaları dikkat çekti. Ökseotu felci önlemeye yaradığının bildirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

ÖKSEOTU NEDİR?

Ökse otu parazit olarak yetişen ve toprakta kendiliğinden ortaya çıkan bir bitkidir.

ÖKSE OTU NELERE İYİ GELİR? FAYDALARI NELERDİR?

Eski halk hekimleri bitkiyi, epilepsiye karşı en iyi ilaç olarak kullanırlardı.

Eski inanışlarda, halk hekimleri bu bitkiyi, epilepsiye (sara hastalığı) karşı en iyi ilaç olarak bilir ve kullanırlardı. İnce kıyılarak gölgede kurutulan yapraklar ve küçük saplar, yalnızca Ekim başından Aralık ortasına kadar ve Mart – Nisan aylarında toplanmaktadır. Belirtilen zamanların dışında işlem gören bitkilerin, şifalı olma durumu da ortadan kalkmaktadır. Ökse otunun yaprakları ve sap kısmı zehirli olmamakla birlikte; meyvelerinin ağız yoluyla tüketilmesi, insanları zehirlemektedir. Ökse otu, iç yağı ile karıştırılarak merhem haline getirildiğinde, birçok yaraya iyi gelmektedir. Ökse otu, insanlardaki salgı sistemine de pozitif yönlü etki etmektedir. Pankreas üzerindeki etkisi ise düzenli aralıklarla kullanılan çay kürünün şeker hastalığına sebebiyet veren dengesizlikleri ortadan kaldırması ile gözlemlenebilir. Sabah ve akşam olmak üzere, günde iki kere içilen ökse otu çayı, hormonal denge konusunda vücuda oldukça faydalı olmaktadır.

Ökseotu meyvelerinin yakı sakızı ile ezilmesi sonucu elde edilen karışım, yakı halinde romatizma ağrılarının giderilmesinde de kullanılmaktadır.

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Ökse otu, atar damar sertliği problemine de iyi gelmektedir. Buna ek olarak, kalp krizi rahatsızlıklarına karşı da etkili olabilen ökse otu çayı, bünye özelliklerine göre hastalara tavsiye edilebilmektedir. Kan durdurucu özelliği olan ökse otu çayı, soğuk olarak burna çekildiğinde de burun kanamalarını durdurabilmektedir. Çay olarak tüketildiğinde de, bağırsak kanamaları gibi iç kanama durumları üzerinde etkisi olduğu söylenmektedir.Ökse otunun bir başka düzenleyici yöndeki faydası, yüksek ve alçak tansiyon durumları üzerindedir. Onlarca şifalı yönü bulunan bu bitkinin, tansiyon düzeni konusundaki yararları, oldukça kritik öneme sahiptir.

Ökse otu meyvelerinden, yakı sakızı ile birlikte ezilmesi sonucu elde edilen şifalı karışım, bilhassa Gaziantep, Şanlıurfa ve Van yörelerinde yakı şeklinde kullanılmaktadır. Bu yakının kullanım amacı ise romatizmal ağrıların son bulması şeklinde açıklanabilir. Buna ek olarak, ezilmiş meyvelerin büyük çıbanlar üzerine konulması ile çıbanın açılarak irinin tahliye edilmesi de sağlanabilmektedir.

Ökse otu hakkındaki en önemli uyarı ve tehlikeli durum ise daha önce de belirtildiği gibi, kesinlikle meyvelerinin içten şekilde, ağız yoluyla tüketilmemesidir. İnsanlara son derece zararlı olan bu durum, her durumda dikkate alınmalıdır. Zehirlenme vakaları, kişileri ölüme kadar götürebilmektedir.

Ökse Otunun Kullanım Biçimleri

Ökse Otu Çayı Hazırlanması:

Yalnızca soğuk suda hazırlanan ökse otu çayı, incecik kıyılan ve yarım tatlı kaşığı ölçeğinde kullanılan yaprak ve sapların doğranması ile hazırlanmaya başlanır. Gece boyunca, bir bardak dolusu soğuk su içinde bekletilen bitki parçaları, ertesi sabah kısık ateşte ısıtılarak süzülür. Hazırlanan çay, gün boyunca geniş bir zaman dilimi içinde tüketilir. Eğer çokça hazırlanırsa, termosta bekletilerek ara ara da tüketilebilmektedir.

Taze Ökse Otu Bitkisi Öz Suyu Hazırlanması:

Bitkinin taze yaprakları ve sapları yıkanır. Bitki henüz nemli iken mikserde sıkılır ve özsuyu hazır hale gelir.

Ökse Otu Merheminin Hazırlanması:

Ökse otunun taze beyaz meyveleri ezilir. Ardından iç yağı ya da tereyağı ile güzelce karıştırılır ve merhem elde edilir. Ancak merhem, sadece haricen kullanılır. Kesinlikle ağızdan alınmaz ve dahili olarak kullanılmaz. Ökse otu ve türevlerinden elde edilen tüm ürünlerde, ürünleri kullanmadan önce, bir uzmana danışılması tavsiye edilmektedir.

ÖKSE OTU NASIL KULLANILIR?

İki bardak kaynar suya, 2-4 gr kuru ökseotu yapraklı dallarından veya tohumu konulur. 10 dakika bekletilir. Günde 2-3 bardak içilir, belli aralıklarla yıl boyu içmeye devam edilir. Ya da bitki-tohum toz haline getirilir, günde 1-1.5 gr içilir.

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