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Okinawa'daki ABD üslerinde Kovid-19 salgını

Yeniakit Publisher
2020-07-15 07:50:13 -
Okinawa'daki ABD üslerinde Kovid-19 salgını

TOKYO (AA) - Japonya’nın Okinawa eyaletindeki ABD üslerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 98’e yükseldi.

Okinawa Eyalet Valiliğine göre, vaka sayısı ülkenin ada eyaletinde bulunan ABD üsleri Futenma’da 71’e, Hansen’de 22’ye, Kadena’da 5’e çıktı.

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında salgına karşı üslerde alınan önlemlere ilişkin bazı problemler tespit edildiğini söyledi.

Okinawa Valisi Tamaki Denny’nin başkent Tokyo’yu ziyaret ederek konuya ilişkin merkezi hükümeti bilgilendireceği kaydedildi.

Öte yandan Okinawa dışında bulunan ABD üslerinden Yamaguçi’deki İwakuni Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu ve Aomori eyaletindeki Misawa Hava İstasyonunda da Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Şimdiye kadar Okinawa'dan bildirilen vakalara ABD üslerindeki vaka sayıları dahil edilmedi.

Ada eyaleti Okinawa'da bugüne kadar toplam 148 Kovid-19 vakası tespit edildi.


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