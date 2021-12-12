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Spor Okay geri dönüyor
Spor

Okay geri dönüyor

Bu sezon Celta Vigo'da forma şansı bulamayan ve İspanya'dan ayrılmak isteyen Okay Yokuşlu'nun Süper Lig'e döneceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 13:39:00 -
Okay geri dönüyor

Bu sezon Celta Vigo'da forma şansı bulamayan ve İspanya'dan ayrılmak isteyen Okay Yokuşlu'nun Süper Lig'e döneceği iddia edildi.

Türk Milli Takımı'ndaki yerini de kaybeden Okay, bir an önce İspanya'dan ayrılarak yeniden istikrar yakalamak istiyor. Tam da böyle bir dönemde Galatasaray'ın transfer için devreye girmesi üzerine Okay, Türkiye'ye dönmeme kararını gözden geçirdi ve Aslan'a yeşil ışık yaktı.

Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan ve kadroda düşünülmeyen Okay'ı, çok uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı hedefliyor. Kulübe yakın kaynaklar, bu operasyonun 2.5-3 milyon Euro'luk bir bedelle bitebileceğini ifade ediyor.

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