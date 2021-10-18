Okan Kurt kimdir? Okan Kurt kimle kavga etti?

Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerde eşi için yardım istedi. Sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga eden Okan Kurt'un dışarı çıkartılmadığı ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade eden Akalın, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" dedi.

Kavga sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Okan Kurt, "Ben kız kardeşimin dükkanına geldim. Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonrada onlar öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme 'Siz buradan gideceksiniz' tehditleri. Arabamızı parçalamışlar, babamın arabasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler" ifadesini kullandı.

Çıkan kavgada Okan Kurt'un arabası da parçalandı. Çok sayıda polis ekibinin geldiği olay yerinde Kurt'un babasının arabasının silecekleri ve dikiz aynaları kırıldı. Olay yerinde basın mensuplarıyla konuşan Kurt, "Bu mu insanlık. Bakın arabayı ne hale getirmişler" dedi.

Okan Kurt kimdir?

Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, küçük yaşlardan beri ticaretle uğraşıyor. 5 yıl Amerika'da eğitim göre iş adamı, 2 yıl da İtalya'da yaşamıştır. Okan Kurt, 2012 yılında Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi. İş adamı kimliğiyle tanınan Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın "Şerefime Namusuma" klibinde oynamıştır. Okan Kurt, Şahan Gökbakar'ın "Osman Pazarlama" filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.