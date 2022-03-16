Okan Kurt kimdir işi ne? Okan Kurt kaç yaşında?

Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren ticaretle uğraşan Okan Kurt beş yıl ABD'de eğitim gördü ve iki yıl kadar İtalya'da yaşadı.

2012 yılında Demet Akalın ile evlenen Okan Kurt 2014'te baba oldu.

Okan Kurt babası ve kardeşiyle lojistik işi yapıyor. Birkaç yıl öncede şirketiyle ilgili sorunlar yaşayan Okan Kurt’un evine haciz işlemi uygulanmıştı. Bu olayın ardından Demet Akalın boşanma kararı almış ve çift 11 Eylül 2018’de boşanmıştı.

Çift daha sonra barışmış ancak nikah masasına tekrar oturmamışlardı.