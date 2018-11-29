Okan Kurt, kendisi ve şirketi için konkordato istedi

Ortağı olduğu Martaş Lojistik’e yönelik haciz haberleri sonrası gündeme gelen Okan Kurt şirketleri için konkordato talep etti.

Dava başvurusu Mersin Asliye Tic. Mahkemesi’ne yapıldı. Konkordato talebi, Abdi Kurt ve oğlu Okan Kurt’un yanısıra Ens İnşaat Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Limited Şti., Mar Dış Tic ve Lojistik Limited Şti,Markon Lojistik ve Taşımacılık Limited Şti, Marmer Petrol Ürünleri Otomotiv Nakliye İnşaat Gıda Maddeleri San. ve Tic. Limited Şti,Marmer Sigorta Aracılık Hizmetleri limited Şti, Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Tekstil San. ve Ticaret Limited Şti. ve Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Tic. Limited Şti için yapıldı.

Haciz işlemi yapılmayacak

Mahkeme, yapılan başvuru sonrası 3 ay geçici mühlet verilmesine karar verdi. Bu karala birlikte, hem şirketlere hem Abdi Kurt ve Okan Kurt'a yönelik haciz işlemi yapılamayacak.

3 kişilik konkordato komiseri ataması yapıldı

Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de 3 kişilik geçici konkordato komiseri ataması yaptı. Bir dönem uluslarası taşımacılık alanında önemli bir konumda olan Martaş'ta faaliyetler bir süre önce durdu. Çok sayıda alacaklı şirketlere yönelik haciz yapmıştı. Şirketin filosundaki TIR'lar da alacaklı firmalar tarafından haczedilmişti.