  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Okan Kocuk ligde 2. kez görev aldı

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yerine giren Okan Kocuk, Süper Lig’de bu sezon ikinci kez görev aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:23:38 -
Okan Kocuk ligde 2. kez görev aldı

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yerine giren Okan Kocuk, Süper Lig’de bu sezon ikinci kez görev aldı.


Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın sakatlanmasının ardından oyuna Okan Kocuk dahil oldu. Okan mücadelenin 42. dakikasında Skoda’nın kullandığı penaltıyı kurtarmasına rağmen pozisyonun devamında meşin yuvarlağı kalesinde gördü. Genç kaleci 53. dakikada da oluşan karambolde Tunay Torun’un vuruşunda gole engel olamadı.


24 yaşındaki file bekçisi bu sezon ligde daha öncede Başakşehir maçında oynamıştı. Okan Kocuk, ayrıca Türkiye Kupası’nda da 4 maçta görev aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı