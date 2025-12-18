Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kim, kaç yaşında, nereli? Okan Karacan neden gözaltına alındı?

GAİN Medya’ya yönelik, “kara para aklama”, “yasadışı bahis” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu ve sunucu Okan Karacan sabah saatlerinde gözaltına alındı. Böylece operasyonda gözaltı sayısı dörde yükseldi. Okan Karacan neden gözaltına alındı? soruları arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. Okan Karacan hakkında tüm merak edilenler...

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacak, 1977’de İstanbul’da doğdu. İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Özel Terakki Lisesi’ni tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi’nin İşletme Fakültesi’ne kayıt oldu. Ancak lisans eğitimini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı.

2001’de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Türk müziği ve müzikoloji bölümünden mezun oldu.

OKAN KARACAN KAÇ YAŞINDA?

Okan Karacan bugün 44 yaşına şovmen, program yapımcısı, radyocu, sunucu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Okan Karacan'ın boyu 1,64 cm'dir.

Üniversite yıllarında birçok çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karaca, 2002’de Tiyatro Portakal’da Sigara Böreği adlı tiyatro oyununda rol aldı. Beşiktaş Kültür Merkezi ve Uygur Tiyatrosu’nda kendini geliştiren Okan Karacan daha sonra televizyona geçerek sunuculuk yapmaya başladı.

Şakamatik, Taksi, Çocuktan Al Haberi, Sabah Kuşağı ve Oyunbozar gibi programlarda sunuculu olarak görev aldı.

Okan Karacan neden gözaltına alındı? Okan Karacan kim? Ne olmuştu?

Oyunculuk kariyerinde ise Hayat Bilgisi, Bir Varmış Bir Yokmuş, Çılgın Dersane ve Ayakta Kal gibi yapımlarda oynadı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; GAİN Medya'ya yönelik, 'Kara para aklama', 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu ve sunucu Okan Karacan da gözaltına alındı.

GAİN’e operasyon: Üç kişi gözaltına alındı, TMSF kayyum olarak atandı

Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın 16 Aralık Salı günü gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan dört kişi, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Gözaltındakilerin ifadelerinin alınmasına başlandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi. Operasyon “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları ile yapıldı. Jandarma ekipleri holding ve bağlı şirketlerde arama yaparken Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Savcılığın açıklamasına göre 2024’te Berkin Kaya, GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50’sini yaklaşık 450 milyon TL’ye satın aldı.

Şirket sermayesi 1 milyar TL’ye çıkarıldı. Şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurtdışı kaynaklı transferlerle sağlandığı tespit edildi.

Açıklamada, 12 Aralık 2024’te Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 22 Ocak 2025’te 450 milyon TL bedelle devraldığı söylendi.