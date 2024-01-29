Okan Hoca Mauro Icardi için kararını verdi
Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadele öncesi sarı kırmızılı takımın ilk 11'i netleşirken, teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi için kararını verdi.
Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadele öncesi sarı kırmızılı takımın ilk 11'i netleşirken, teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi için kararını verdi.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelede teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği 11 netleşirken, Mauro Icardi için de karar verildi. İşte Cimbom'un kadrosu...
FERNANDO MUSLERA
KAAN AYHAN
DAVINSON SANCHEZ
VICTOR NELSSON
BARIŞ ALPER YILMAZ
LUCAS TORREIRA
KEREM DEMİRBAY
WILFRIED ZAHA
DRIES MERTENS
KEREM AKTÜRKOĞLU
MAURO ICARDI
Spor
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