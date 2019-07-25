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Okan Derici: "Altınordu sadece futbol kulübü değil, bir eğitim kurumu"

Spor Toto 1.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:11
Okan Derici: "Altınordu sadece futbol kulübü değil, bir eğitim kurumu"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun başarılı orta saha oyuncusu Okan Derici, ilerleyen yıllarda Altınordu’dan birçok yıldız futbolcunun çıkacağını söyledi.


Altınordu’nun orta saha oyuncusu Okan Derici, kırmızı-lacivertli kulübün bir fabrika gibi çalıştığını vurgulayarak, "Avrupa’da doğdum, Galatasaray’da forma giydim ama böyle sisteme sahip bir kulüpte daha önce hiç yer almadım" dedi. Erzurum kampında 15 yaşındaki Burak İnce ile aynı odayı paylaşıp ağabeylik yapan Okan Derici, "Çağlar, Cengiz, Barış, Berke, Erce bu sistemin ürünü. Yarın başka yıldızlar çıkacak, burası sadece futbol kulübü değil, bir eğitim kurumu" şeklinde konuştu.



"Başarıya odaklandık"


Gençlere ağabeylik yapmanın çok değerli bir görev olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Şu anda ALFA patentli 14 oyuncu ile birlikteyiz. Bu gençlerin çoğu yarın bir gün Avrupa’nın en önemli ekiplerinde forma giyecekler. Bizler de onlara sadece futbol öğretmiyor, ağabeylik yapıyoruz. Erzurum’da çok iyi bir hava yakaladık, başarıya odaklandık. Ancak başarı kadar önemli olan bir değer var ki, o da iyi birey ve iyi vatandaş olabilmek" diye konuştu.



Yeni sezonda iddialı


Yeni sezonun çok zorlu geçeceğini de sözlerine ekleyen Okan Derici, "Son beş sezonda dört kez play-off iddiamızı son maça kadar koruduk. Bu, kulüp için de önemli bir deneyim. Bu sezon farklı bir heyecan ve motivasyonla yola çıkıyoruz. Ligin yapısını çok iyi bilen bir oyuncu olarak, sistem ve takım içi dengelerin ne denli önemli olduğunu yaşayarak öğrendim. Bu açıdan Altınordu’yu çok şanslı ve iddialı görüyorum" yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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