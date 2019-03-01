0553 313 94 23

Okan Buruk’un takımları Fernerbahçe'ye kaybetmiyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 4 maçın tamamını kazandı ve 1 de kupa sevinci yaşadı. Buruk, Fener’e karşı toplamda ise 9 kez karşılaştı ve 4’er galibiyet ve mağlubiyet aldı.

01 Mart 2019 Cuma 12:55
Okan Buruk’un takımları Fernerbahçe'ye kaybetmiyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 4 maçın tamamını kazandı ve 1 de kupa sevinci yaşadı. Buruk, Fener’e karşı toplamda ise 9 kez karşılaştı ve 4’er galibiyet ve mağlubiyet aldı.

 

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan sarı-lacivertliler ile ligin ikinci yarısının flaş ekibi Rize kozlarını paylaşacak. Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk ile başarılı performans göstererek düşme hattından uzaklaştı. Buruk’un takımları Fenerbahçe’ye karşı son maçlarda üstün.



5 takımla Fenerbahçe karşı oynadı

 

Okan Buruk, Fener’e karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor’u çalıştırdığı dönemlerde rakip oldu. Toplam 9 kez sarı-lacivertliler ile karşılaşan genç teknik adam, sahadan 4 kez galip ayrıldı, 4 kez de mağlup oldu. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

 

Fenerbahçe’ye karşı son 4 maçtan da galip ayrılan Okan Buruk’un öğrencileri, 1 de rakibinin elinden Ziraat Türkiye Kupası’nı aldı.

 

Okan Buruk’un teknik direktör olarak Fenerbahçe’ye karşı oynadığı maçlar şöyle:



Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

 

Fenerbahçe: 1 - Gaziantepspor: 0 (Süper Lig)

 

Gaziantepspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (Süper Lig)

 

Fenerbahçe: 2 - Sivasspor: 1 (Süper Lig)

 

Fenerbahçe: 3 - Akhisarspor: 1 (Süper Lig)

 

Akhisarspor: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Kupası)

 

Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

 

Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 3 (Süper Lig)

 

Çaykur Rizespor: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:55
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Gaziantep
  4. Elazığ
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım vefat etti
    1. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    2. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    3. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    4. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    5. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    6. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    7. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    8. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    9. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    10. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    11. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    12. Borsa ilk yarıda düştü
    13. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    14. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    15. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    16. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    17. Sahne sırası gençlerde
    18. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    19. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    20. Patlama yaralanan askere ziyaret
    21. Okul yönetimi ‘karanlık oda’..
    22. Derebucak’ta öğrencilere obeziteye..
    23. ‘Haydi sende oyna’ Twinning projesi..
    24. Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta..
    25. Bakan Varank: ’’Cumhurbaşkanımızın..
    26. Balıkesir’de Muhasebeciler Haftası..
    27. Sivas’ta boşanmalar arttı
    28. Şüpheli şahıs ve araçta silahlar ele..
    29. 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye ait..
    30. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!