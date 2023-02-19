Okan Buruk'u hafakanlar bastı! Şimdi karar vakti... Liglerle ilgili flaş kulis!

Süper Lig'in lideri Galatasaray ritim kaybetmenin sıkıntısını yaşıyor. Cimbom son maçına 5 Şubat’ta çıktı. Ligde bir sonraki sınav 11 Mart’ta.

Tüm takımlar gibi Galatasaray da bu sezon lig maratonuna iki kez uzun soluklu ara vermek zorunda kaldı. Dünya Kupası arasının ardından Türkiye'yi sarsan deprem felaketi, planlarını altüst etti.

Aslan, diğer rakiplerinin aksine maç ritmini en çok kaybedecek takım olacak. Haber7'ye göre; Gaziantep'in çekilmesi nedeniyle ligdeki bir sonraki sınavına 11 Mart'ta (Kasımpaşa) çıkacak sarı-kırmızılılar, araya kupa girmezse 1 aydan fazla süreyi maçsız geçirmiş olacak.

Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcularının rehavete kapılmaması ve fiziksel olarak diri kalması için ekstra çaba harcıyor. 25 ve 28 Mart'taki milli maçlar nedeniyle lige bir kez daha ara verilecek olması da Galatasaray teknik heyetini düşündürüyor.

Kamp için Antalya'ya gidecek Cimbom, iki hazırlık maçıyla ritmini kaybetmemeye çalışacak.