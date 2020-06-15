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Spor

Okan Buruk’tan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçında sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 01:16:23 -
Okan Buruk’tan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçında sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aynı sakatlığı senin gibi, hem acı çekerek hemde futboldan uzak kalacak olmanın üzüntüsü ile yaşayan biri olarak, seninde benim gibi en kısa zamanda sahalara dönüp, tekrardan kaledeki kurtarışlarına devam etmeni dilerim. Geçmiş olsun Muslera" ifadelerini kullandı.

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