Okan Buruk'tan: Her şeyin farkındayız! Tüyoyu verdi... Şimdi olacakları görün!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Molde'yi ağırladı ve 5-3'lük toplam skorla Devler Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "En iyi kadromuzla olmamamıza rağmen, buradan Şampiyonlar Ligi'ne girmek önemliydi. Her şeyin farkındayız, ne kadar iyiydik ya da ne kadar kötüydük. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne girmekti." ifadelerini kullandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 5-3'lük toplam skorla Devler Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamalarından satır başları:

Şampiyonlar Ligi'nde olmak, bizim geçen seneden kurduğumuz bir hayaldi. Play-off'tan katıldık, 2 ön eleme geçildi. 15 yıldır kimse bunu başarmamıştı. Bunu başardığımız için sevinçliyiz. İki maçın hikayesi de oyun olarak muhteşem değil ama belli yerlerde, belli işleri daha iyi yaptık.

Çok zor bir rakibe karşı oynadık, çok hareketli, çok pozisyon değiştiren... Top bizdeyken 5-3-2 beklediler. Devre arasında oyuncularıma topun bizde kalması gerektiğini söyledim. Golü yedikten sonra birçok pozisyon geldi. Rakip kalede doğru işler yapamadık. Yapabilsek işimiz daha kolay olacaktı.

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Tam kadro değildik. İki tane çok önemli kanat oyuncumuz yoktu, Yunus geçtiğimiz hafta gitti. Midtsjö'nün takımdan ayrılma durumu var. Menajeri başka kulüplerle görüşüyor. En iyi kadromuzla olmamamıza rağmen, buradan Şampiyonlar Ligi'ne girmek önemliydi.

Gaziantep FK maçını da atlatıp milli takım arasına gitmek istiyoruz. O zaman tam kadro olacağız tabii. Transferler de gelecek. Her şeyin farkındayız, ne kadar iyiydik ya da ne kadar kötüydük. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne girmekti.