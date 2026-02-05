Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye ağır ihtam! ‘Limitleri delenler var'

  • İSTANBUL
Okan Buruk, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda transfer bütçelerine dikkat çekerek "limitleri delenler var" sözleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptı ve asıl başarının sahadaki performanstan geçtiğini vurguladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda hem takımın son durumunu değerlendirdi hem de transfer gündemine dair dikkat çeken mesajlar verdi. Buruk'un "limit" vurgusu, Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

"BU MAÇLAR EKSİĞİ OLAN OYUNCULAR İÇİN ÖNEMLİ"

Karşılaşma sonrası konuşan Okan Buruk, kupadaki maçların rotasyon açısından değerine dikkat çekerek, "Bu maçlar maç eksiği olan oyuncular için çok önemli. Yeni transferimiz 90 dakika oynadı, üç genç oyuncumuza süre verdik. Tek üzücü an Ahmed ile rakip kalecinin çarpışması oldu" ifadelerini kullandı.

"ASIL OLAN SAHADAKİ PERFORMANS"

Transfer tartışmalarına mesafeli duran Buruk, takım bütünlüğüne vurgu yaptı. Deneyimli teknik adam, "Çok fazla transfer yaptığınızda kimse size kupa vermiyor. Önemli olan takıma odaklanmak, futbolumuzu geliştirmek. Sakatlıktan dönen Singo bizim için adeta yeni transfer gibi oldu" dedi.

 

"LİMİTLERİ DELENLER VAR, CEZA ALANLAR VAR"

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde bütçe ve finansal disipline değinen Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Her takımın bir bütçesi var ve sezon başında buna sadık kalmanız gerekiyor. Delenler var, ceza alanlar var. Avrupa'da da bu yüzden ceza alan kulüpler var. Türkiye'de de geçmişte bunun örneklerini gördük." Bu sözler, kamuoyunda Fenerbahçe'ye yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi.

JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ KADRO MESAJI

Buruk, Juventus karşılaşması öncesi kadronun yeterliliğiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Galatasaray'ın mevcut bütçesi ve kadro yapılanmasıyla rekabetçi bir takım olduğunu vurgulayan Buruk, "Bonservisler ve maaşlar üst üste konduğunda zaten ciddi bir kadro ortaya çıkıyor. Transferi konuşmaktan çok sahadaki performansa odaklanmalıyız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MİLLLET

Okan hoca sen kendi işine baksan daha iyi değil mi? Senin işin takımı en iyi şekilde sahaya hazırlamak ve en üst başarıyı yakalamaktır. Başkalarının limitleri senin işin değil.

[email protected]

Bir Allahın kulu da sormayacak mı? Bu vatandaş bir çay ,bir simide muhtaç iken bu devasa paralar nasıl bu topçulara akıtılıyor. İnanıyorum futbola yön veren bu iş insanları sabihibi oldukları firmalarda bu kadar vergi vermemişlerdir devlete. Hadi açıklayın. Sizin bildiğiniz bizim bilmediğimiz bu paralar nereden geliyor!!!!
