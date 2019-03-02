0553 313 94 23

Okan Buruk: “Ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildi”

Fenerbahçe karşısında sahaya kazanma amacıyla çıktıklarını söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 22:10
Okan Buruk: “Ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildi”

Fenerbahçe karşısında sahaya kazanma amacıyla çıktıklarını söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildi. Ben oyuncularımı performanslarında dolayı kutluyorum” dedi.


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 24. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-2’lik mağlubiyet sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstanbul’a 3 puan için geldiklerini belirten Buruk, “Kazanmak için geldik. Golle de başladık. Golden sonra bizim için işler daha iyi gideceğini düşünürken geriye düştük ve 10 kişi kaldık. Hakemin kırmızı kararı doğruydu. İlk yarı Fenerbahçe’de 1-2 oyuncuya da kart çıkarabilirdi. Hakem açıklandığında maçtan ve taraftardan etkilenen bir hakem olduğunu tahmin ediyorduk. Bunu da yaşadık. İkinci yarı topa daha çok sahip olan takımdık. Eşitliği yakaladık ve sonrasında pozisyonlar bulduk. Sonra bir penaltı icat edildi. Ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildi. Ben 10 kişi kalmalarına rağmen oyuncularımı kutluyorum. Sahadaki emeklerine keşke cevap verebilseydik. Daha mutlu ayrılabilirdik. Fenerbahçe’yi kutluyorum ve bundan sonraki haftalarda iki takıma da başarılar diliyorum” dedi.



“Hakemler de kuralı bilmiyor herhalde”


Ligin alt tarafında yer alan hiçbir takımın garantisinin olmadığını belirten Okan Buruk, “Penaltı pozisyonunda Serdar Aziz bana faulü anlattı ama bunu tartışmaya gerek yok. Ofsayt var zaten neden verdiklerini anlamadım açıkçası. Ofsayt olan pozisyona penaltı verildi. İlk defa gördüm. Herkes için zor bir dönem. Puan ortalamaları aşağıda yükseldi. Biz o alandan çıkmak istiyoruz. Kimsenin garantisi olmadığı bir yer” dedi.


Buruk, bir basın mensubunun penaltı pozisyonunda verilmeyen ofsayt kararıyla ilgili kural kitabında yer alanlarla ilgili yorumuna ise, “ Penaltıyla ilgili hakem bana açıklama yapmadı. Herhalde onlar da bilmiyor kuralı” cevabını verdi.



“Sanki 10 kişi Fenerbahçe’ydi”


Maçta kanatları iyi savunamadıklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’nin önde baskı yapıldığında sorun yaşadığını biliyorduk. Biz de bunu yaptık. Çalıştığım bir plandı ve böyle başladık. Kanatları biz iyi savunamadık. Isla ve Valbuena kanatlarda çok iyiydi. Aminu’nun geri dönüşleri iyi olmayınca rakibe top verdik. Son bölüm haricinde rakibe çok pozisyon vermedik. Dirar’ın yokluğu bizim için avantajdı ama bir o kadar da kaliteli ayakları vardı. Fenerbahçe’de üzerimize çok gelen bir takım değildi. Kenar oyuncuları ile gelmeye başladılar. Maçın bir bölümünde Fenerbahçe’yi 10 kişi oynamış gibi sayabilirsiniz” açıklamasını yaptı.



“Aatif, Rize’nin oyuncusu”


Aatif’ın sakatlığının bulunduğunu ve riske etmemek için oynatmadığını dile getiren Buruk, “Aatif bir haftadır sakat. Buraya getirdik ama sıkıntısı var. Son gün 5’e 2’de oynattık ama baktık oynaması oyuncuya zarar verecek. O yüzden oynatmadık. Gelecek maçları da düşünerek oynatmama kararını ben aldım” şeklinde konuştu.


Başarılı teknik adam, Aatif’ın sözleşmesinde Fenerbahçe’ye karşı oynayamayacak maddesi olup olmadığı ile ilgili soruya da, “Aatif Fenerbahçe’nin malı değil, Rize’nin malı” cevabını verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    1. Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    2. Sudan'da Demokratik Birlik..
    3. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    4. Çekmeköy Belediyesi Proje ve Aday..
    5. "Avrupa'nın en yeni ve en modern spor..
    6. Hasan Kartal: “11 kişi oynasaydık..
    7. Batman’da PKK’lı teröristlere ait..
    8. 26. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı
    9. Havzalılar geleneksel tirit gecesi
    10. Ersun Yanal: “Haftaya damgamızı..
    11. Maçın ardından
    12. Mardin’de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Hububat sektörü iş dünyası..
    14. Ordu'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2..
    15. İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye..
    16. Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole..
    17. Kemalpaşa’da TOKİ müracaatları başlıyor
    18. Genç Başkan, gençlerle buluştu
    19. Snowkite Dünya Kupası
    20. Muğla'da evde yangın: 1 ölü
    21. Başkan Özdemir: "Diğer adaylara göre..
    22. İsrail’e "AA foto muhabirini serbest..
    23. AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı..
    24. Bakan Kasapoğlu: “Dünyanın, en yeni,..
    25. Uğur Işılak Gümüşhane'de konser verdi
    26. Vedat Muriç: “Kendi adımıza..
    27. Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü..
    28. "Milletin emrinde olanlar yine..
    29. CHP Tunceli il başkanı istifa etti
    30. Soldado: “Taraftarın desteğiyle 3..
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı