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Spor Okan Buruk için bomba iddia! Yer yerinden oynayacak...
Spor

Okan Buruk için bomba iddia! Yer yerinden oynayacak...

Galatasaray'ın başına geldiği günden bu yana takıma yaptığı dokunuşlarla bambaşka bir futbol izleten genç teknik adam Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılar'ı şampiyonluğun en büyük adayı konumuna getirmeyi başarırken, yakaladığı bu grafik sonrası Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. 49 yaşındaki teknik adam için İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 15:20:00 -
Okan Buruk için bomba iddia! Yer yerinden oynayacak...

Galatasaray'ın başına geldiği günden bu yana takıma yaptığı dokunuşlarla bambaşka bir futbol izleten genç teknik adam Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılar'ı şampiyonluğun en büyük adayı konumuna getirmeyi başarırken, yakaladığı bu grafik sonrası Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. 49 yaşındaki teknik adam için İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan, Okan Buruk 12 sezon futbolcu olarak formasını giydiği takımı Galatasaray'ın başına geçmiş ve Sarı-Kırmızılılar ile müthiş bir uyum yakalamasının ardından ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puanlık fark atmayı başarmıştı.

Şu ana kadar Sarı-Kırmızılılar'ın başında 26 maça çıkan Okan Buruk şu ana kadar, 21 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet alırken, maç başına 2.54 gibi müthiş bir puan ortalaması yakalamayı başarmıştı. Bu performansıyla dikkatleri çekmeyi başaran başarılı teknik adam için, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre 49 yaşındaki teknik adam daha önce futbolcu olarak forma giydiği Inter'in başına geçebileceği kaydedildi. İtalyan haber kaynaklarından Inter Live'in haberine göre; Inter'de Simone Inzaghi, geçen sezon Milan'a kaptırılan şampiyonluk ve bu sezon da ligde alınan aldığı başarısız sonuçlarlardan ötürü topun ağzına gelen ve yeni yönetimle de bir türlü uyum sağlamayan Inzagi'yle artık yolların ayrılması gündeme gelirken, Inzaghi'nin yerine düşünülen isim Okan Buruk.

Haberde, Galatasaray'da 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk'un yeniden Giuseppa Meazza'da başarılı olabileceği vurgulandı.
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