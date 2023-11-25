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Spor Okan Buruk, Davinson'un son durumunu açıkladı! İşte o sözler..
Spor

Okan Buruk, Davinson'un son durumunu açıkladı! İşte o sözler..

Yeniakit Publisher
2023-11-25 23:05:00 -
Okan Buruk, Davinson'un son durumunu açıkladı! İşte o sözler..

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0 yendi. Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 yendi.

Sarı kırmızılıların gollerini 37'de Icardi, 45 ve 59'da Mertens ve 70'te Wilfried Zaha kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 34 yaptı.

"DAVINSON SANCHEZ'İN AYAĞINDA AĞRI OLDU"

"Davinson Sanchez'in ayağında ağrı oldu, inşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir."

"MANCHESTER UNITED MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"
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Manchester United maçını kazanarak, avantaj yakalarız. Avrupa'yı garantiliyoruz ve son maç öncesi büyük bir avantaj oluyor. Kazanmayı isteyeceğiz ama kazanamasak bile, her şey son maça kalacak. Bu maç bizin için büyük fırsat. Deplasmanda kazandık, psikolojik olarak bu bizim için avantaj, üstünlük. Biz çok heyecanlıyız. Taraftarımız heyecanlı. Uzun zamandır bu maçı bekliyorlar. Aynı oyunu ortaya koymalıyız. Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefimiz kazanmak."

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