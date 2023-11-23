Okan Buruk aradığı sol beki buldu! Bomba isim gündeme düştü

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda hareket eden Sarı-Kırmızılılar, son olarak rotayı İtalya'ya çevirdi.

Gündemde, Okan hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği Leonardo Spinazzola var. Roma forması giyen 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını da fırsat bilen Galatasaray Yönetimi, eli güçlü bir şekilde pazarlık sürecini başlatacak.



30 MİLYON EURO'YA GİTTİ



Ocak ayında tecrübeli futbolcuyu İstanbul'a getirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, birkaç gün içerisinde İtalyan yıldızla da bir görüşme yapacak. Roma'ya 2019'da Juventus'tan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Spinazzola, daha önce Atalanta, Perugia, Siena, Empoli gibi takımlarda da görev yaptı.



24 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giyen deneyimli oyuncu, bu sezon Roma'da çoğunlukla orta sahanın solunda oynadı. Hocası Mourinho'nun, sözleşmesinin bitimine kısa süre kala Spinazzola ile ilgili kesin bir karar vermediği öğrenildi. Eğer Roma, Aralık sonuna kadar oyuncuya bir teklif yapmazsa, Galatasaray transferde oldukça avantajlı konuma gelecek.