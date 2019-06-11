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Okan Buruk açıkladı! Başakşehir, Arda Turan hakkında kararını verdi

Süper Lig'in flaş ekibi Medipol Başakşehir'in yeni Teknik Direktörü Okan Buruk, “Arda sözleşmeli bir oyuncumuz. Diğer oyuncular gibi bize en iyisini vermeye çalışacak. Kampta bizimle olacak” dedi.

11 Haziran 2019 Salı 13:06
Okan Buruk açıkladı! Başakşehir, Arda Turan hakkında kararını verdi

Medipol Başakşehir ile iki yıllık sözleşmeye imzayı atan Okan Buruk, tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok değerli bir yerde olduğunu belirten Buruk, “Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bu takımın hedefleri doğrultusunda yürümek için heyecanlıyım. Yeni bir sayfa. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde başlayacak maceramız sonra ligle devam edecek. Şampiyonluk yolunda mücadele eden bir takımın başında olmak benim için çok önemli ve değerli. Çok çalışacağız. Kadro yapılanması anlamında yapacaklarımız var. Transfer anlamında da yoğun bir planlama yaparak lige başlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Küçülme gibi bir düşüncemiz yok”

Başakşehir’in küçülme gibi bir planının olmadığını belirten Okan Buruk, “Başakşehir’in hedefi bundan önceki senelerde nasılsa bu sene de öyle devam edecek. Elimizdeki mevcut kadromuzu elimizde tutacağız. Başkanımız da aynı kararda. Elimizdeki kadroya iyi takviyeler yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Hiçbir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz. Küçülme gibi bir düşüncemiz hiçbir şekilde yok. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne girmek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen bir ekibiz. Öte yandan ligde de hedeflerimiz aynı şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

“Doğru transferlerle takımı yukarı taşımak istiyorum”

Şampiyonluk konusunda aç olduğunu belirten Buruk, “Hedefler çok önemli. Çalıştığınız her takım size büyük bir tecrübe katıyor. Burada olma istediğim ve burada olma heyecanım bu takımın hedeflerinin büyük olmasından kaynaklanıyor. Bu yarışa doğru bir şekilde hazırım. Kulübümüz olanakları doğru sağlayan bir camia. Tesisleşme ve kurumsallaşma anlamında doğru bir yapı var burada. Biz de doğru transferlerle takımı yukarı taşımak istiyorum. Ben de bu yarışın içinde olmak için aç bir insanım ve çok daha fazla çalışacağım” dedi. Taraftar konusuna da açıklama getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Taraftar çok önemli. Bazen rakipler için dolu statta oynamak bile avantaj. Bazen taraftarsız oynamak da avantaj sağlayabilir. Bu takım yıllardır bu şekilde 4-5 bin ortalamasıyla en iyisini yapmaya çalıştı. Bizim hedefimiz aynı şekilde devam etmesi yönünde” yorumunu yaptı.

Okan Buruk: Arda Turan bizimle olacak

Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriç dedikoduları hakkında da açıklama yapan Okan Buruk, “Rizespor’un kararı önemli. Vedat’ı satacak mı satmayacak mı bilmiyoruz. Her iyi oyuncuya teklifler oluyor. Biz de öyle bir durum olursa değerlendiririz” derken, Arda Turan'ın durumu hakkında ise, “Arda sözleşmeli bir oyuncumuz. Diğer oyuncular gibi bize en iyisini vermeye çalışacak. Kampta bizimle olacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:06
  1. Rize
  2. Süper Lig
  3. Medipol Başakşehir
  4. Okan Buruk
  5. Arda Turan
  6. açıklama
  7. futbol

YORUM YAZ

  • TarafsızTarafsız15 dk önce
    Vatandaşın evli barklı hanımına sarkan, sonra da silah ile gelip artislik yapan birisi sporcu olamaz. ( Kendi adıma) Arda'nın oynadığı maçı izlemek, bulunduğu takıma sempati duymak bile onursuzluktur, ben bu onursuzluğu yapmam, yapana da karışmam.
  • YusufYusuf44 dk önce
    Türkiye'de ahlaksızlık prim yapıyor.3 senedir futbol oynamayan,babası yaşındaki gazeteciyi döven,evli kadına sarkıntılık yapıp kocasının burnunu kıran,silahla hastane basıp ateş açan,milli takımda prim kavgasıyla Türkiye'yi dünyaya rezil eden,hakeme yumruk gösterip tehdit eden Arda yıllık 4 milyon alıyor...Gerçi milli takımın kaptanı olan adamın vukuatları saymakla bitmez.Kim var bunların arkasında?Banamısın diyen mafya babası silahla hastane basamaz.Ama bu çocuk o kadar pervasız ki,umurunda bile değil.

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