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Medya Okan Bayülgen'den sert çıkış: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum!
Medya

Okan Bayülgen'den sert çıkış: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum!

Son olarak Ay'a gidildiğine inanmadığını açıklayarak belli bir kitle tarafından linç edilen Okan Bayülgen, bu seferde "Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z'nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum" dedi. Bayülgen daha önce de influencer'lar için "Hepsi çöp" demişti.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 16:47:00 -
Okan Bayülgen'den sert çıkış: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum!

Haber Global’de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı’ programında Okan Bayülgen, sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan’ı konuk etti.

Erdoğan “Z Kuşağı’na ‘hapı yutmuş kuşak’ diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış, gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olarak ise sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya."  diye konuştu.

Okan Bayülgen de Erdoğan’ın sözlerinin ardından “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum ve Alfa’yı kurtarmak istiyorum” diye konuştu.

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