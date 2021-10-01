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Medya Okan Bayülgen’den fenomenleri kızdıracak açıklama
Medya

Okan Bayülgen’den fenomenleri kızdıracak açıklama

Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenlerinin “çöp” ve “para kazanmaya çalışan zavallılar” olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 09:43:00 -
Okan Bayülgen’den fenomenleri kızdıracak açıklama

Haber Global’de ekrana gelen “Tarafını Seç” isimli programa katılan Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenleri için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulundu.

Bayülgen, “fenomenlerin sadece bazı uygulamalar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu” son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan ise “utanç duyduğunu” söyledi.

Bayülgen, şu ifadeleri kullandı:

Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence.

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