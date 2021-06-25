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Sağlık Okan Bayülgen kamera karşısına geçti! Vatandaşlara 'aşı' çağrısı
Sağlık

Okan Bayülgen kamera karşısına geçti! Vatandaşlara 'aşı' çağrısı

Sağlık Bakanlığı'nın 'aşı' kampanyasına destek veren Okan Bayülgen, kamera karşısına geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kolları sıvıyoruz' sloganıyla Bayülgen'in yer aldığı kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 20:24:00 - 2021-06-25 20:37:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü sunucu Okan Bayülgen’in yer aldığı kamu spotunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kolları sıvıyoruz” sloganıyla yürütülen aşı kampanyası kapsamında hazırlanan videoları Twitter hesabından paylaştı.

Aşılanmanın önemine vurgu yapan Okan Bayülgen “Kolları sıvıyoruz” dedi. Okan Bayülgen, videoda vatandaşlara seslenirken “Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19’u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz” mesajını verdi.

"Ben doktorlara inanıyorum"

Kamu spotlarının televizyon kanallarında gösterileceği öğrenildi. Ayrıca Bayülgen kamu spotunda şu ifadeleri kullandı:

“Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum."

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