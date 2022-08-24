Okan Bayülgen ilaç ve aşı sevdalısı Batıcıları fena bozdu!

Okan Bayülgen Amerikan sağlık sektörünün Dünyaya yutturduğu hapları sert bir biçimde eleştirdi.

Okan Bayulgen Amerikan sağlık sektörünün Dünyaya yutturduğu hapları sert bir biçimde eleştirdi. Bayülgen 'Amerika'da sigara reklamında oynayan tıp fakültesi mezunu bir hekimdi Sigarayı paketleyip sağlığa yararlı diye satan bunlar değil mi? Hepimizi sigaraya onlar alıştırmadı mı? Ben şimdi ilaç sektörüne mi inanacağım!' diyerek milyarlarcai nsanın sağlığıyla para için oynayan sektör patronlarının kölesi sağlık sistemini eleştirdi.