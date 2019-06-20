Okaliptus nedir? | Kullanım alanları ve zararları Birkaç yıldır ülkemizde yaygınlaşan okaliptüsün faydalarını biliyor muydunuz?

Okaliptus; 500 küsür çeşidi olan ''mersingiller'' familyasından bir bitkidir. Okaliptusun faydaları Solunum yollarını açar. Nezle, öksürük, bronşit ve boğaz ağrısını dindirir. İyileştirir.

Balgam sökücü özelliğe sahiptir.

Göğsü yumuşatır.

Eklem ve romatizmal ağrılara iyi gelir.

Kas kasılmalarını tedavi eder.

Lapa şeklinde uygulandığı bölgenin ağrısını alır.

Antibakteriyeldir.

Sindirim sistemini temizler.

Toksinleri vücuttan idrar yoluyla atar.

Bedeni ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ağız içerisindeki bakterileri öldürür ve ağız kokusunu giderir. Kullanım alanları - Okaliptusu çay olarak tüketmek mümkün. Bölgelere göre kullanımı değişse de yaş veya kuru olarak çayı demlenebilir. - Yaş yaprakları lapa haline getirilip uygulanabilir. Ağrı kesici özelliğe sahiptir. - Cilde buhar banyosuyla uygulanabilir. Duş aldığınız ortamda ya da saunada kullanabilisiniz. - Solunum yolları için kaynar su içerisinde dakika bekletilerek, bir havlu yardımıyla havanın kaçması önlenerek, koklayıp tedaviye destek bir uygulama yapabilirsiniz. Okaliptusun zararları Okaliptusun yaş hali, allerjen olabilir. Her uygulama sonunda iyice eller yıkanmalıdır. Gereğinden fazla tüketildiği takdirde zararlı olabilir veya zehirleyebilir.

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