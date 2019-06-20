0553 313 94 23

Okaliptus nedir? | Kullanım alanları ve zararları

Birkaç yıldır ülkemizde yaygınlaşan okaliptüsün faydalarını biliyor muydunuz?

20 Haziran 2019 Perşembe 18:11
Okaliptus nedir? | Kullanım alanları ve zararları

Okaliptus; 500 küsür çeşidi olan ''mersingiller'' familyasından bir bitkidir.

Okaliptusun faydaları

  • Solunum yollarını açar. Nezle, öksürük, bronşit ve boğaz ağrısını dindirir. İyileştirir.
  • Balgam sökücü özelliğe sahiptir.
  • Göğsü yumuşatır.
  • Eklem ve romatizmal ağrılara iyi gelir.
  • Kas kasılmalarını tedavi eder.
  • Lapa şeklinde uygulandığı bölgenin ağrısını alır.
  • Antibakteriyeldir.
  • Sindirim sistemini temizler.
  • Toksinleri vücuttan idrar yoluyla atar.
  • Bedeni ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Ağız içerisindeki bakterileri öldürür ve ağız kokusunu giderir. 

Kullanım alanları

okaliptus çayı ve kullanım alanları

 - Okaliptusu çay olarak tüketmek mümkün. Bölgelere göre kullanımı değişse de yaş veya kuru olarak çayı demlenebilir.

 - Yaş yaprakları lapa haline getirilip uygulanabilir. Ağrı kesici özelliğe sahiptir.

 - Cilde buhar banyosuyla uygulanabilir. Duş aldığınız ortamda ya da saunada kullanabilisiniz.

 - Solunum yolları için kaynar su içerisinde  dakika bekletilerek, bir havlu yardımıyla havanın kaçması önlenerek, koklayıp tedaviye destek bir uygulama yapabilirsiniz.

Okaliptusun zararları

Okaliptusun yaş hali, allerjen olabilir. Her uygulama sonunda iyice eller yıkanmalıdır. Gereğinden fazla tüketildiği takdirde zararlı olabilir veya zehirleyebilir. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:11
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tevekkül nedir nasıl yapılır? Tevekkül duası nedir?
    1. Tevekkül nedir nasıl yapılır? Tevekkül..
    2. Sel ve doludan zarar gören köylerde..
    3. Buğday pazarında yağmur zarara yol açtı
    4. Arap işadamı Raish’den DTSO’ya ziyaret
    5. Mikro Kredi Diyarbakır Bölge Müdürü..
    6. MHP’li Karapıçak: “Samsunluluk bilinci..
    7. Trump'tan İran'a gözdağı
    8. 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi:..
    9. FETÖ’nün örgüt evlerinde yakalanan 3..
    10. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    11. İstanbul yenileme seçiminde oy..
    12. Katar’dan Gazze’deki ailelere nakdi..
    13. FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis
    14. Çin'in Uygur bölgesinde sakal yasağı..
    15. Bartın’da sel felaketi: 2 kişi kayıp
    16. Merkezi yönetim brüt borç stoku 1..
    17. Okaliptus nedir? | Kullanım alanları..
    18. Plajlardaki kumlar temizlenecek
    19. Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY..
    20. Askıda ekmekte top sahada
    21. Devrekli gazilerden Yüzbaşı Koparan’a..
    22. YADEM’de hobi kursu kayıtları başladı
    23. Yıldız Erkekler Voleybol’da finale..
    24. ByLock kaydı ortaya çıkan kadın..
    25. Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası..
    26. Yozgat'taki sel ve dolu
    27. İzmit Belediyesi’nden temizlik ihalesi
    28. Malatya’da çiçekler açtı
    29. 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa..
    30. Kulisleri sallayan son veri geldi!..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"