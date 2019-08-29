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OKA yönetimi Çorum’da toplantı

ÇORUM (İHA) – Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Başkanı ve Amasya Valisi Dr.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:45
OKA yönetimi Çorum’da toplantı

ÇORUM (İHA) – Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Başkanı ve Amasya Valisi Dr. Osman Varol, OKA’nın 3 adet mali destek programına 34 milyon lira hibe desteği sağlayacağını belirterek, “Projelere yüzde 25’lik bir katkı gerektiğini düşünürseniz en az bunun 4 katı olacaktır. Bazen proje çok büyük olabiliyor ancak proje başına verilebilecek limitlerimiz var. Burada değerlendirmede eş finansmanı ne kadar tutacağımızda önemli. Finansman desteği sayesinde bölgeye yapılacak yatırımın 60 milyon liradan başlayıp proje sayısı çoğalırsa 100 milyon liraya kadar ulaşacağını düşünüyorum” dedi.


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı Amasya Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında Çorum’da yapıldı.


Toplantı öncesi bir açıklama yapan OKA Başkanı Varol, 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında 3 adet mali destek programını kamuoyuna açıkladıklarını hatırlatarak, “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı”, “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”larına 34 milyon lira finansman desteği sağlanacağını dile getirdi.


Mali destek programları ile ilgili Amasya, Tokat ve Çorum’da bilgilendirme ve tanıtım toplantıları gerçekleştirildiğini anlatan Varol, “Toplantılara program hedef kitlesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, meslek liseleri, birlikler ve kooperatiflerden Amasya’da 151 kişi,Çorum’da 105 kişi, Tokat’ta 149 kişi ve Samsun’da 133 kişi olmak üzere toplam 538 kişi katılmıştır.Projeler için Kalkınma Ajansları Yönetim Bilgi Sistemi (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi 9 Eylül’dür.Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Proje sunmak üzere hazırlık yapan tüm kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve personeline ilgilerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve kamuoyu ile birlikte kendilerine son başvuru tarihini bir kez daha hatırlatmanın yararlı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.


Toplantıda OKA tarafından uygulanmakta olan mali destek ve teknik destek programları ile 2019 yılında Ajansımız eliyle veya onun destekleriyle diğer kurum ve kuruluşları ile birlikte bölgenin gelişmesine katkı sağlayabilecek diğer çalışmalar ve yeni uygulamaya konulması planlanan mali destek programları hakkında istişareler yapılacağını dile getiren Varol, Bugün ayrıca, uygulanmakta olan fizibilite desteği, teknik destek programı ve devam eden güdümlü projelerin uygulama süreçleri ile TR- 83 bölgesinde bulunan Yatırım Destek Ofislerinin çalışmalarının da ele alınacağını sözlerine ekledi.


Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:45
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