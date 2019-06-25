0553 313 94 23

OKA 34 milyon TL hibe desteği verecek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 34 milyon TL hibe desteği verecek.

25 Haziran 2019 Salı 14:29
OKA 34 milyon TL hibe desteği verecek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 34 milyon TL hibe desteği verecek.


OKA 2019 Yılı Mali Destek Programları ile ilgili olarak bölge çapında bilgilendirme toplantıları düzenliyor. OKA tarafından 17 Haziran’da tarihinde ilan edilen toplam 34 milyon TL kaynak öngörülen; “21 milyon TL hibe destekli Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı, 7 milyon TL hibe destekli Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı, 6 milyon TL hibe destekli Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ile ilgili Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinde düzenlenen toplam 538 kişinin katıldığı il toplantılarının ardından potansiyel başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilçe toplantıları yapıyor.


24 Haziran-3 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek toplantıların ilki 24 Haziran Salı günü Vezirköprü Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantılara programların hedef kitlesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, meslek liseleri, birlikler ve kooperatiflerden katılım sağlanırken; katılımcılara Mali Destek Programları hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek, katılımcıların soruları cevaplandı. Kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilen toplantılarda sorulan sorular ve cevapları OKA’nın internet sitesi “www.oka.org.tr’de Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında yayımlanacak.


OKA 2019 Yılı Mali Destek Programları bilgilendirme süreci, eğitim toplantıları ile devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karacasu Belediye Başkanı İnal, Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret etti
    1. Karacasu Belediye Başkanı İnal, Başkan..
    2. Tamgacı: “Engellilerimizin yanındayız”
    3. Başkan Okka: “Artık büyük Türkiye..
    4. LGS sonucu yüzünden intihar eden genç..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. TCMB döviz kurları
    7. Deprem sonrası seferler durmuştu... 8..
    8. Milletvekili Tutdere’den İstanbul..
    9. Masaj tedavisi ile kronik ağrılar..
    10. ‘Hoş Geldin Bebek’ mesafe tanımıyor
    11. Vali Tutulmaz: "Düğünlerde silah..
    12. Mevlüt Demiryay kimdir? Mevlüt..
    13. Atletler Nasreddin Hoca için koşacak
    14. Malatya’da ocak-mayıs döneminde 8..
    15. Bee'o Propolis, ABD'nin en büyük..
    16. Tokat’ta yaya öncelikli trafik..
    17. Suriye’de yol kenarına döşenen bomba..
    18. Ayakkabı sektörü yol haritası..
    19. Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık..
    20. Kadın Golf Milli Takımı'nda Avrupa..
    21. Seçim sonrası çarpıcı yorum:..
    22. Milyon dolarlık beş yıldızlı otel..
    23. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
    24. Helikopter müdahale ediyor!..
    25. Başkan Akın, Türkiye dördüncüsü..
    26. Siirt Üniversitesi taban puanları 2019..
    27. Halk toplantısında Datça’nın tüm..
    28. Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    29. Teknopark’ta siber güvenlik yazılım..
    30. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı