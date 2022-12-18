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Yerel Ok gibi bariyere saplanan aracı bırakıp kaçtı
Yerel

Ok gibi bariyere saplanan aracı bırakıp kaçtı

Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Sürücü, otomobili bırakıp kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 08:51:00 -
Ok gibi bariyere saplanan aracı bırakıp kaçtı

Kaza saat 03.30 sıralarında İstanbul 1. Çevreyolu Kadıköy Fikirtepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RJ 6725 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri, kimliği bilinmeyen sürücünün olay yerinden aracını bırakarak kaçtığını belirtti.

Otomobilin sürücüsü olduğunu iddia eden bir kişi olay yerine gelerek, kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü.

Kaza nedeniyle, otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, yan yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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