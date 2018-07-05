OHAL'in kalkacağı gün belli oldu
AA Ediör masasına konuk olan Başbakan Binali Yıldırım 'Yeni kabine pazartesi günü açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak' dedi.05 Temmuz 2018 Perşembe 11:45
Başbakan Binali Yıldırım, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada yeni kabinenin pazartesi günü açıklanacağını, böylece OHAL'in de tamamlanmış olacağını söyledi.
YARIN KARARNAME YAYINLANACAK
Yıldırım, "Yarın yayınlayacağımız son kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak." diye konuştu.
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