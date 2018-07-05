OHAL'in kalkacağı gün belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada yeni kabinenin pazartesi günü açıklanacağını, böylece OHAL'in de tamamlanmış olacağını söyledi.

YARIN KARARNAME YAYINLANACAK

Yıldırım, "Yarın yayınlayacağımız son kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak." diye konuştu.