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OHAL'in kalkacağı gün belli oldu

AA Ediör masasına konuk olan Başbakan Binali Yıldırım 'Yeni kabine pazartesi günü açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak' dedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:45
OHAL'in kalkacağı gün belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada yeni kabinenin pazartesi günü açıklanacağını, böylece OHAL'in de tamamlanmış olacağını söyledi.

YARIN KARARNAME YAYINLANACAK

Yıldırım, "Yarın yayınlayacağımız son kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak." diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:45
  1. OHAL kalkıyor
  2. binali yıldırım

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  • Ömer halis Ömer halis 4 dk önce
    SAYIN BAŞBAKAN GERÇEKTEN ÇOK BEYEFENDİİŞİNİ BİLEN DÜRÜST BİR ADAM GİBİ ADAM ONU ÇOK ÖZLİYECEĞİZ. OHALİN KALKMASI GÜZEL BİR GELİŞMEAMA TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA TAVİZ VERMEK BÜYÜK BİRHATA OLUR TERÖRLE MÜCADELE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMELİ
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