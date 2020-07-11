OHAL Komisyonu, Adil Öksüz'e yakın isimlerin mesleğe iade taleplerini reddetti

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "sır kutusu" firari Adil Öksüz'ün kardeşi, yeğenleri ve yakın çevresindekilerin örgütle bağlantılarını ortaya koyarak mesleğe iade istemli başvurularını kabul etmedi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan Komisyonun kararları arasında "FETÖ'nün TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün yakın çevresindekilerin mesleğe iade talepleri de yer aldı.

Komisyon, Öksüz'ün meslekten ihraç edilen akademisyen kardeşi Ahmet Öksüz, öğretmen bacanağı Ökkeş Tetik, yeğenleri İsmail ve Sahure Öksüz ile imam Hacı Ahmet Öksüz, sınıf arkadaşı öğretim üyesi İsmail Acar, hocası olduğu iddia edilen eski Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Davut Aydüz'ün kamu görevine geri dönebilmek için yaptıkları başvuruları FETÖ ile irtibat ve iltisak gerekçesiyle reddetti.

Adil Öksüz'ün kardeşi, Karabük Üniversitesinde görevliyken meslekten ihraç edilen eski Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz'ün, kapatılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından Bank Asyaya destek amacıyla hesap açarak 400 bin liranın üzerinde para yatırdığını belirleyen Komisyon, Ahmet Öksüz'ün örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan kuruluşlara da mali destek sağladığını saptadı.

Çocuklarını FETÖ okullarında okutan ve örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Öksüz'ün geçmişte FETÖ'ye ait kolej ve üniversitelerde çalıştığı tespit edildi.

- Yeğeni mahrem imam çıktı

Adil Öksüz'ün, Muğla'da öğretmenlik yaparken FETÖ ile irtibatı nedeniyle meslekten çıkarılan ve örgütün askeri mahrem imamı olduğu belirlenen yeğeni İsmail Öksüz'ün ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asyaya destek amaçlı para yatırdığı, kamu görevinden ihraç edildikten sonra da itiraz dilekçelerini hazırlamak için örgüt mensuplarıyla bir araya geldiği belirlendi.

Komisyon, Adil Öksüz'ün FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edilen ByLock kullanıcısı bacanağı eski öğretmen Ökkeş Tetik'in ise "Bank Asyadaki hesabına destek amaçlı para gönderdiği, 41 bin, 84 bin ve 137 bin lira tutarlı 3 ayrı katılım hesabı açtığı, FETÖ ile irtibatı nedeniyle kapatılan Aktif Eğitimler Sendikası üyesi olduğu, örgüte ait okullarda çalıştığı" bilgisine ulaştı.

Komisyon, hakkında 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma da yürütülen Tetik'in kapatılan "Kimse Yok Mu Derneği"ne yaklaşık 3 bin lira destek sağladığını da ortaya çıkardı.

Adil Öksüz'ün, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan öğretmen akrabası Sahure Öksüz'ün, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmadan önce örgüte ait okullarda çalıştığını belirleyen Komisyon, Sahure Öksüz'ün 2010'daki KPSS sorularını önceden alarak sınavda yüksek başarı elde ettiğini ortaya çıkardı.

- Öksüz'ün hocasıyla ilgili tespitler

OHAL işlemlerini İnceleme Komisyonu, Öksüz'ün hocası olduğu iddia edilen eski Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz'ün de FETÖ elebaşı Gülen'in talimatının ardından kapatılan Bank Asyadaki hesabına destek amaçlı para yatırdığını, 3 ayrı katılım hesabı açtırdığını belirledi.

"FETÖ'ye üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Aydüz'ün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Cihan Medya Dağıtım Şirketine bin 800 lira ödeme gerçekleştirerek mali destek sağladığı ortaya kondu.

- Öksüz ile para trafiği

Komisyon, Adil Öksüz'ün “silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan imam yeğeni Hacı Ahmet Öksüz'ün Bank Asyaya para yatırdığını, FETÖ ile iltisaklı şirketlerde çalıştıktan sonra 2012'de kamuda göreve başladığını, örgütsel söylemlerde bulunarak sosyal medyadan örgütü ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i öven paylaşımlar yaptığı sonucuna ulaştı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, Adil Öksüz ile para trafiği tespit edilen sınıf arkadaşı eski öğretim üyesi İsmail Acar ile ilgili inceleme sonucunda ise başka bir bankadan çektiği 24 bin lira krediyi eşinin hesabı üzerinden destek amaçlı Bank Asyaya yatırdığı ve mevduatını 2014'ten itibaren artırdığını, çocuklarının da örgüte ait okullarda eğitim gördüğünü belirledi. Ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırlan Acar'ın, yargılama dosyasındaki bilgilere göre de FETÖ'nün tepe yöneticileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi.