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Gündem Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi tamamlandı
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Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi tamamlandı

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Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği geniş çaplı soruşturmada yeni bir safhaya geçildi.

Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 10 şüphelinin savcılıkta ifadeleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmış, Uğur ve beraberindekilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişlerdi. Soruşturma kapsamında, Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

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