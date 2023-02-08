Oğuzhan Uğur’un Hatay’da büyük sahtekarlığı! Etkileşim için utanmadan yalan söyledi

Türkiye tarihinin en ağır deprem felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada başlayan etkileşim alma yarışına dahil olan ve skandal paylaşımlarıyla her kesimden insanın tepkisini çeken sosyal medya şebeği Oğuzhan Uğur, yeni bir skandala imza attı.

SÜLEYMAN BEBEK KAYBOLDU

Hatay’da deprem sonrası birçok mahalle yerle bir olurken, 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan’ın ailesi ile birlikte yaşadığı Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı da çöktü.

Apartmanın 7. katında bulunan Süleyman bebek enkaz altından dün saat 11.00 sıralarında sivil bir asker tarafından çıkarılmıştı. Avukat baba Tuncay Alpaslan büyük bir sevinç yaşarken, Süleyman bebek hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edilmişti.

Ancak baba Tuncay Alpaslan oğlundan bir daha haber alamadı. Yetkililerden yardım isteyen baba Tuncay Alparslan, “Diğer çocuğumu ekiplerle birlikte enkaz altından çıkardık.

Daha sonra Süleyman’ı enkazdan bir sivil asker çıkardı. Hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi.

Ancak hastanelere aradık. Hiçbir şekilde oğluma ulaşamadım.” demişti.

ANNE SEVİNDİREN HABERİ DUYURDU

Minik Süleyman’dan güzel haber geldi. Süleyman’ın annesi Sema Yeşilağaç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sevindiren haberi duyurdu.

Yeşilağaç “Oğlumu bulduk çok şükür. Allah herkesten razı olsun çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun” dedi.

HATAY EMNİYETİ BULDU, OĞUZHAN UĞUR SAHİPLENDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından bulunan ve annesine teslim edilen Süleyman Alpaslan bebeği kendi ekininin bulduğunu iddia eden Oğuzhan Uğur, skandal bir paylaşıma imza attı.

PR PEŞİNDE KOŞTU

Hatay’da kaybolan ve Hatay Emniyeti tarafından bulunup annesine teslim edilen Süleyman bebeği kendi ekininin bulduğunu iddia eden Oğuzhan Uğur, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

MÜSİAD tarafından bölgeye gönderilen iş makinelerini de ekibinin getirdiği yalanını söyleyen etkileşim soytarısı Oğuzhan Uğur’un yüzsüzlüğü sosyal medyada tepkiyle karşılandı