Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'tan Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, TRT Spor'un Instagram hesabında canlı yayın konuğunu oldu.

Koronavirüs sürecinde evde kulübün verdiği program çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Oğuzhan Özyakup, yarın 3'erli olarak antrenmanlara başlayacaklarını dile getirdi. 27 yaşındaki futbolcu, ''Koronavirüs sürecinde futboldan daha önemli şeyler olduğunu öğrenmiş olduk. Hollanda'da liglerin iptal edilmesini ben bekliyordum şaşıranlar oldu ama.'' dedi.

"Kararım çok farklı olduğundan bana saygı gösterdi"

Oğuzhan Özyakup, ''Beşiktaş'tan ayrılmayı ne zaman düşünmeye başladın?'' sorusuna, "Son 2 sezonda Abdullah hoca gelmeden de benim böyle bir düşüncem vardı. Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı. Abdullah Avcı gitse yada kalsa benim için fark etmeyecekti. Sergen Hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen Hoca kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi. İnşallah daha güçlü döneceğim dedim ona.'' yanıtını verdi.

''Feyenoord istiyorsa burada kalırım''

Özyakup ''Feyenoord taraftarını, Beşiktaş taraftarına benzetiyorum. Feyenoord’da çok güzel karşılandım. İhtiyacım olan buydu. Ben de o pozitif havaya girdim ve ilk maçımda gol attım. Çok az golde böyle sevinmiştim. Lig devam etmiyor ama sonuçta buradan maaş alıyorum, Feyenoord beni antrenmanda görmek istiyorsa burada kalırım.'' dedi.

Oğuzhan, ''Yaşadığımız şeyler nedeniyle uzun vadeli planlar yapmak çok zor. Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirdim.'' ifadelerini kullandı.

Yayın sırasında Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup'a özledik yorumu yaptı. Burak Yılmaz mesajında ''En iyi şekilde geri gelmeni bekliyoruz. Seni özledik.'' ifadelerine yer verdi.