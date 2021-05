Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Prof. Dr. Semih Tümen getirildi. Peki Oğuzhan Özbaş kimdir? Oğuzhan Özbaş nerelidir? Oğuzhan Özbaş hangi görevlerde bulundu?

Oğuzhan Özbaş kimdir?

1971 yılında doğan Oğuzhan Özbaş, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden üçüncülükle mezun oldu. Sonrasında eğitim hayatına Amerika’da devam eden Özbaş, 1995 yılında Carnegie Mellon University (CMU) Graduate School of Industrial Administration’da Endüstriyel Yönetim Yüksek Lisans programını birincilikle tamamladı. Uluslararası otomotiv şirketi Ford Motor Company’de iş hayatına başlayan Özbaş, 1998 yılına kadar Detroit ve Londra’da, şirketin hazinesinde küresel finansman ve vergi planlaması, değerleme, iş geliştirme, risk ve portföy yönetimi gibi çeşitli görevler aldı.

1998-2002 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management’ta Finansal Ekonomi üzerine Doktorasını aldı. Bu süre zarfında finansal ekonomi alanında isim yapmış araştırmacılarla birlikte çalışan Özbaş, 2002 yılında araştırmacı öğretim üyesi olarak University of Southern California (USC) Marshall School of Business’a katıldı. Orada lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dersler verdi.

Finans ve İşletme Ekonomisi Bölümünün doktora programını yönetti. Kurumsal finans, reel yatırım, kaynak dağılımı ve aktarımı, sermaye piyasası düzenlemesi ve iktisadi organizasyon teorisi alanlarında bilimsel araştırmalar yaptı. Konuşmacı olarak birçok seminer ve konferansta bulunan Özbaş’ın araştırma makaleleri dünyanın ileri gelen finans ve ekonomi dalındaki akademik yayınlarında basıldı ve atıf aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Oğuzhan Özbaş, 30 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.