Oğuzhan Asiltürk üzerinden Erdoğan’a saldıran ahlaksızlara Karamollaoğlu’ndan cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gezisi sırasında da Erdoğan’ın heyetindeki isimlerden biriydi. Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi de Erdoğan’ın gezi davetine iştirak etti. Ayrıca DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da KKTC’ye gitti. Erdoğan’ın davet ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, davete icabet etmedi.

Erdoğan’ın KKTC seyahatine Oğuzhan Asiltürk’ün de katılması, özellikle sol basının ilgisini çekti. Ahlaksızca yalan haberlere imza atan bazı medya organları, SP lideri Karamollaoğlu yerine YİK Başkanı Asiltürk’ün geziye kasten çağrıldığını ileri sürüp, Erdoğan’ın parti içinde nifak çıkarmaya çalıştığını savundu.

Karamollaoğlu ise, ahlaksız medya organlarının yalanını ortaya çıkaran bir bilgi aktardı.

Temel Karamollaoğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Karamollaoğlu, kendisinin de Kıbrıs’a davet edildiğini ancak gidemediğini söyledi.

Karamollaoğlu'nun konuya dair açıklaması şu şekilde:

“Biz Oğuzhan Bey'le küs değiliz, kendisiyle konuşuyoruz da. İstişare Kurulu bazı vefatlardan dolayı sayısı azalmıştı. Allah nasip ederse yakında toplantımız olacak. O zaman bu meseleler konuşulur. Daha da fazla bir şey söylemem.

Bizim sistemimiz çok rahat belli. Siyasi partilerin başında genel başkan vardır. Danışma kurullarımız vardır. Ama partiyi genel başkan yönetir. Şu anda sayın Cumhurbaşkanı elbette kendi menfaati için bazı girişimlerde bulunur. Oğuzhan Bey bu konuda herhangi bir tercihte bulunduğunu bugüne kadar kimseye deklare etmedi. Bugün de etmedi.

Kıbrıs'a davet ettiler gitti. Ben gidemedim, Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazdım. Onun arkasından sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir talep geldi. Gidemedim, onun için orada da bir kasıt aranmamalı diye düşünüyorum.”