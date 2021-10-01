Oğuzhan Asiltürk neden öldü, hastalığı neydi?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Oğuzhan Asiltürk hastalığı neydi?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'de Covid-19 nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada Asiltürk'ün zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle fenalaştığı ve Ankara’ya getirilerek tedavi altına alındığı bildirilmişti.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Asiltürk'ü ziyaret eden Karamollaoğlu, ziyaretinin ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Şu anda dinleniyor, doktorlarımızın kontrolü altında. İstanbul’dan buraya gelmesi iyi olmuş. Sayın Sağlık Bakanı’mıza özellikle teşekkür ediyorum, buradaki bütün personele de… Çok büyük ilgi gösteriyorlar. İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik bir müşahede altında. Ümit ediyorum ki kısa zamanda, birkaç gün içinde toparlanır. Biz de o zaman geldiğimizde sizlere daha güzel, değişik haberleri veririz. (Yoğun bakımda mı sorusu üzerine) VIP serviste, normal bir bakım altında. Anladığım kadarıyla oksijen veriliyor. Ben kendisini gördüğüm zaman uyuyordu. İnşallah kısa zamanda daha iyi bir noktaya gelecek. Eşinin durumu çok daha iyi, kendisini toparlamış zaten."

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935 Malatya Hekimhan’da doğdu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.