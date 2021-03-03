Oğuzhan Asiltürk: Bazı siyasiler yanlış yapıyor

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Kudüs TV'de AK Parti'nin yeni seçilen İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe hakkında görüşlerini belirtti.

Osman Nuri Kabaktepe'nin seçilmesini çok olumlu gördüğünü belirten Asiltürk, "Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Kendisi mezun olduğu zaman genç kardeşimizken, ben belli makamlarda idim. Devamlı abi diyebilir bana. Beni ziyarete geldikten sonra bütün bunların hepsinin önlenmesi için elinden gelen herşeyi yaptı. Bizim şimdi tutupta hepimizin şikayet ettiği bu çatışmayı ortadan kaldıran insanlara geçmişte böyle, geçmişte şöyle dememiz akıl ve mantıkla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

'Şu anda hiçbir parti bize kötü davranmıyor'

Oğuzhan Asiltürk; "Biz günü yaşıyoruz, bugünü yaşıyoruz. Dün geçtiği gibi, bundan bir seneki önceki durumda geçti. Şimdi bugünü yaşayacağız. Bugün hepimiz birbirimize iyi davranacağız. Ben takdirle söylüyorum ki, şu anda hiçbir parti bize kötü davranmıyor. O da benim çalışmalarımdan dolayı geliyor. Bu kadar gayret gösterdiğimi herkes de biliyor. Geçen akşam yapılan Erbakan'ı anma toplantısında diğer partilerin konuşmacıları ben konuşma yaptıktan sonra samimi olarak, elimi sıkarak teşekkür ederek yanımıza geldiler. Niye, kimsenin aleyhinde bir şey söylemiyorum. Buna ihtiyacımız var. Bazı siyasiler buna uymuyorlar, yanlış yapıyorlar." dedi.