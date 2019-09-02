0553 313 94 23

Oğuzeli Belediyesi yaz spor okullarında sertifika heyecanı

Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kapanış töreni ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
Oğuzeli Belediyesi yaz spor okullarında sertifika heyecanı

Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kapanış töreni ve sertifika töreni gerçekleştirildi. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Yaz Spor Okullarında kursları başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.


Öğrencilere sertifikalarını Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Çakmak verdi.



“Azmedin, çalışın başarı mutlaka gelecektir”


Yaz spor okullarına katılım sağlayan ve başarı sağlayan öğrencileri tebrik eden Oğuzeli Belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç, "İnşallah bu çocuklarımızın arasından bölge şampiyonu Türkiye şampiyonu belki de Avrupa ve dünya şampiyonu çıkacak" şeklinde konuştu.


Programın açılış konuşmasını yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden bu yana istisnasız her yıl Yaz Spor Okullarımızı açtık. Bir ülkenin en büyük zenginliği ve kaynağı insandır. İnsanlar ne kadar nitelikli, kaliteli ve becerikli yetişirse, o ülke o kadar kalkınmış olur. Onun için Oğuzeli Belediyesi olarak, bütün çalışmalarımızda insanlarımızı, gençlerimizi ve öğrencilerimizi düşünerek yapıyoruz. Yaz Spor Okullarımızı çocuklarımız yaz tatili daha faydalı ve kaliteli geçirmesi için açıyoruz. Öğrencilerimize ve gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Yaz Spor Okullarımıza emeği geçen başta eğitmenlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir yaz dönemi geçirdik. Sizlerde bu dönemi en verimli şekilde değerlendirdiniz. Ben inanıyorum ki bu salondan bölge şampiyonları, Türkiye şampiyonları, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkacak. Yeter ki siz isteyin, azmedin, çalışın başarı mutlaka gelecektir. Burada velilerimize düşen görev çocuklarımızın kapasitelerini ve yeteneklerini hafife almamak. Yeteneklerinin üstüne giderek onlara imkanlar verelim. Kendi çocuklarımıza güvenelim, inanalım ve destek verelim o zaman başarı kaçınılmaz olacak. Hepinizi canı gönülden kutluyor, anne ve babalarınıza sizleri bu tür faaliyetlere gönderdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.



“Hepiniz yeni yetenekler kazandınız”


Gerçekleşen Yaz Spor Okulları kapanış ve sertifika töreninde bir konuşma gerçekleştiren Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Çocuklara böyle bir olanak sağladığı için Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve ekibine teşekkür etti.


Bingöl, “Belediyemiz açmış olduğu Yaz Spor Okulları ile Öğrenci kardeşlerimin bu yazı çok keyifli geçirdiğinizi umuyorum. Buna vesile oldukları için kıymetli hocalarımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Velilerimizi de tebrik etmek istiyorum çocuklarını takip ederek bu faaliyetlere yönlendirdikleri için. Önümüzdeki hafta Eğitim-Öğretim dönemi başlayacak aynı şekilde velilerimizin bu dönem içerisinde de öğrencilerimizi takip etmesini ve destek olmasını istiyoruz. Bu kurslarla hepiniz yeni yetenekler kazandınız. Sizlerden ricamız bu yeteneklerinizi güvenliğinizi tehlikeye atmayacak yerlerde kullanmanızı istiyoruz. Bu organizasyonda Başta belediyemiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen, katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Program öğrencilere sertifikalarının takdimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Türkiye, halkın iradesini en üstte tutan kuvvetler ayrılığı fikrine ve bunun üzerine bina ettiği demokrasi anlayışına hep bağlı kalmıştır."
    1. Erdoğan: "Türkiye, halkın iradesini en..
    2. Çevre yolunda kaza: 8 yaralı
    3. Başkan Bulut asfalt çalışmalarını..
    4. Genç sanatçı adayları sertifika aldı
    5. Antalya OSB Teknopark ile OSTİM..
    6. Şüpheli şahsın üzerinden silah ele..
    7. Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, araçlar..
    8. TCMB'den repo ihalesi
    9. "Piramitleri görsen başgana..
    10. Karaköprü’de yol açma çalışmaları..
    11. VakıfBank'tan dış ticareti destekleyen..
    12. ABD İdlib’i YPG/PKK için vurdu
    13. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
    14. Engelli sporcu Melike Yazıcı'nın..
    15. Festvaller şehri İzmit, Sanatfest’e..
    16. Evlilik son 3 yılda 77 bin 396 basın..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Refahlarına ve..
    18. Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan:..
    19. Geleceğin başarılı piyano..
    20. Sedef, Vitiligo, Egzema PUVA ile son..
    21. Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor
    22. İsrail güçleri Batı Şeria'da 22..
    23. 300 yıldır ayakta, nasıl yapıldığına..
    24. Seyir halindeki otomobil alev aldı: 2..
    25. Aşiret düğününe yoğun katılım
    26. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
    27. Araç takla attı: 2 yaralı
    28. Barış kenti Muratpaşa
    29. Alanya’da sahte para operasyonu
    30. Yedi Başak’tan eğitime destek..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak