Oğuzeli Belediyesi yaz spor okullarında sertifika heyecanı

Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kapanış töreni ve sertifika töreni gerçekleştirildi. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Yaz Spor Okullarında kursları başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Öğrencilere sertifikalarını Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Çakmak verdi.

“Azmedin, çalışın başarı mutlaka gelecektir”

Yaz spor okullarına katılım sağlayan ve başarı sağlayan öğrencileri tebrik eden Oğuzeli Belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç, "İnşallah bu çocuklarımızın arasından bölge şampiyonu Türkiye şampiyonu belki de Avrupa ve dünya şampiyonu çıkacak" şeklinde konuştu.

Programın açılış konuşmasını yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden bu yana istisnasız her yıl Yaz Spor Okullarımızı açtık. Bir ülkenin en büyük zenginliği ve kaynağı insandır. İnsanlar ne kadar nitelikli, kaliteli ve becerikli yetişirse, o ülke o kadar kalkınmış olur. Onun için Oğuzeli Belediyesi olarak, bütün çalışmalarımızda insanlarımızı, gençlerimizi ve öğrencilerimizi düşünerek yapıyoruz. Yaz Spor Okullarımızı çocuklarımız yaz tatili daha faydalı ve kaliteli geçirmesi için açıyoruz. Öğrencilerimize ve gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Yaz Spor Okullarımıza emeği geçen başta eğitmenlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir yaz dönemi geçirdik. Sizlerde bu dönemi en verimli şekilde değerlendirdiniz. Ben inanıyorum ki bu salondan bölge şampiyonları, Türkiye şampiyonları, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkacak. Yeter ki siz isteyin, azmedin, çalışın başarı mutlaka gelecektir. Burada velilerimize düşen görev çocuklarımızın kapasitelerini ve yeteneklerini hafife almamak. Yeteneklerinin üstüne giderek onlara imkanlar verelim. Kendi çocuklarımıza güvenelim, inanalım ve destek verelim o zaman başarı kaçınılmaz olacak. Hepinizi canı gönülden kutluyor, anne ve babalarınıza sizleri bu tür faaliyetlere gönderdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Hepiniz yeni yetenekler kazandınız”

Gerçekleşen Yaz Spor Okulları kapanış ve sertifika töreninde bir konuşma gerçekleştiren Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Çocuklara böyle bir olanak sağladığı için Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve ekibine teşekkür etti.

Bingöl, “Belediyemiz açmış olduğu Yaz Spor Okulları ile Öğrenci kardeşlerimin bu yazı çok keyifli geçirdiğinizi umuyorum. Buna vesile oldukları için kıymetli hocalarımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Velilerimizi de tebrik etmek istiyorum çocuklarını takip ederek bu faaliyetlere yönlendirdikleri için. Önümüzdeki hafta Eğitim-Öğretim dönemi başlayacak aynı şekilde velilerimizin bu dönem içerisinde de öğrencilerimizi takip etmesini ve destek olmasını istiyoruz. Bu kurslarla hepiniz yeni yetenekler kazandınız. Sizlerden ricamız bu yeteneklerinizi güvenliğinizi tehlikeye atmayacak yerlerde kullanmanızı istiyoruz. Bu organizasyonda Başta belediyemiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen, katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Program öğrencilere sertifikalarının takdimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.