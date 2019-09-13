Oğuzeli Belediyesi vatandaşa aşure dağıttı

Oğuzeli Belediyesi Muharrem ayı münasebetiyle Cuma Namazı çıkışı vatandaşa aşure ikramında bulundu.

Oğuzeli Belediyesi tarafından, Oğuzeli Çarşı Camii’nde Cuma Namazı sonrası yapılan aşure ikramını Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç vatandaşa kendi elleriyle yaptılar.

“Sevgimiz, muhabbetimiz daim olsun”

Her yıl olduğu gibi bu yılda aşure dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bizi bir arada tutan milli ve dini günlerimizi amacına uygun olarak hep beraber anmalı ve kutlamalıyız” dedi. Aşure dağıtımı sonrası vatandaşlarla sohbet eden Kılıç, “Hicri ayların birincisi olan mübarek Muharrem ayını hep birlikte kutluyoruz. Bu ayın diğer aylar arasında farklı bir yeri vardır. Çünkü içinde 10 peygambere 10 ikramın verildiği aşure gibi önemli bir günü barındırıyor. Ayrıca bu ay bizler için Hz. Peygamberimizin aziz torunu Hz. Hüseyin’in de şehit edildiği aydır. Yüzyıllardır sürüp gelen bu geleneğin birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Vatandaştan Kılıç’a teşekkür

Oğuzeli Belediyesi tarafından yapılan aşure ikramından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Muharrem Ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunan Oğuzeli Belediyesi’nden Allah razı olsun. Bugün Kaymakamımız Batuhan Bingöl, Milletvekilimiz Ali Muhittin Taşdoğan ve Başkanımız Mehmet Sait Kılıç, kendi elleriyle bizlere aşure ikramında bulundular. Kaymakamımıza, Milletvekilimize ve Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin arttırılmasına yönelik yapılan bu ikramlar biz Müslümanları manevi açıdan daha da güçlü kılıyor. Muharrem Ayı, İslam alemi açısından büyük önem arz etmektedir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.