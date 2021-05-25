Oğuz Yılmaz'ın ailesinden o görüntülere tepki: Dava açacağız!

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve 4 gün önce son yolculuğuna uğurlanan şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesi, cenaze defin sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasına sitem ederek "Acımıza alışınca adalet önünde görüşeceğiz" dedi.

Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirmiş apar topar kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Defin görüntüleri internette yayıldı

Oğuz Yılmaz, ani vefatı ile sevenlerini yasa boğarken, ailesi ise şarkıcının cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasına isyan etti. Acılı aile, Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Büyük üstat Oğuz Yılmaz'ın vefatından sonra gerek kameralarla, gerekse izinsiz defin işlemleri görüntüleriyle veya iş hayatı ile ilgili konularda para almak için dijital platformlarda yaydıkları görüntüleri üzüntüyle izliyoruz.

"Adalet önünde görüşeceğiz"

"Akabinde gereğini de yapacağımızı size bildirmek istiyoruz. Unutmayın; ölüm herkese var. Yaşatmadan da can almayan bir Yaradan var... Küçüldükçe alçalıyor ve günah alıyorsunuz. Acımız dinmeyecek ama elbet bizi alıştıracak. O zaman adalet önünde görüşeceğiz. Saygılar..."