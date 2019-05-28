Oğuz Haksever eleştirisi: Yiğit gibi çık Halk TV'ye, söyle! Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler sarf eden NTV sunucusu Oğuz Haksever'e tepki gösterdi.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, NTV sunucusu Oğuz Haksever’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal sözleri masaya yatırıldı. Gazeteci-yazar Ali İhsan Karahasanoğlu’nun konu hakkındaki görüşleri şu şekilde: Oğuz Haksever’in skandalı Dün, NTV'nin öğle bülteni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, sunucu Oğuz Haksever'in sesi yayına yansıdı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever'in, “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun...” dediği duyulurken, sesin yayına gittiğinin fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatıldı.

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