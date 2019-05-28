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Oğuz Haksever eleştirisi: Yiğit gibi çık Halk TV'ye, söyle!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler sarf eden NTV sunucusu Oğuz Haksever'e tepki gösterdi.

28 Mayıs 2019 Salı 12:47
Oğuz Haksever eleştirisi: Yiğit gibi çık Halk TV'ye, söyle!

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, NTV sunucusu Oğuz Haksever’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal sözleri masaya yatırıldı.

Gazeteci-yazar Ali İhsan Karahasanoğlu’nun konu hakkındaki görüşleri şu şekilde:

Oğuz Haksever’in skandalı

Dün, NTV'nin öğle bülteni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, sunucu Oğuz Haksever'in sesi yayına yansıdı.

Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever'in, “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun...” dediği duyulurken, sesin yayına gittiğinin fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:47
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YORUM YAZ

  • Zaza ismailZaza ismail6 dk önce
    Oğuz hakseverin kafasının arkasında menderes ve arkadaşlarının idam edilmesinin onaylaması vardır bunlar darbesever postal yalayıcı gazetecilerdir. Orda ağaç kesme bahanesi vb sözleri bahanedir asıl darbe severliktir.
  • Abdülhamit Doğrucu Abdülhamit Doğrucu 8 dk önce
    Oğuz Haksever NTVyorumcusu.insanlar fikrini söyleyemez mi .illa sizin hoşunuza gidecek laflar mı etmesi mi lazım.
  • dededede12 dk önce
    o kadar binaya ne gerek vardıki bıraskın öyle kalsın gelecek nesiller bunu görsün bu chp faşizmini neden değiştirtorsunuzki.

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