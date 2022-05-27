Oğuz Gündoğdu öldü mü? Oğuz Gündoğdu kimdir?

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti. Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent takıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğuz Gündoğdu memleketi neresi?

Oğuz Gündoğdu, Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya geldi. yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yaptı. Dr. Gündoğdu, evli ve 1 çocuk babasıydı.

Oğuz Gündoğdu sık sık deprem uyarılarında bulunuyordu. Gündoğdu, olası bir Marmara depreminde en çok etkilenecek yerin Kadıköy ve çevresi olacağını, Yeşilköy'den orta Marmara çukuruna kadar uzanan fayın 200 yılı aşkındır kırılmadığını ve bölgede kırılmadan bu kadar uzun süre kalan tek fayın bu olduğunu belirtmişti.