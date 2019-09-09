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Oğuz Çetin, Kız Milli Takımı kampını ziyaret etti

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:46
Oğuz Çetin, Kız Milli Takımı kampını ziyaret etti


İSTANBUL (AA) - Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Genç Milli Takım antrenörleri ile 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı kampını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta olan milli takım teknik heyetinden, kamp ve maç programı ile ilgili bilgi alan Çetin, oyuncularla sohbet ederek başarı dileklerini sundu.

Oğuz Çetin ve Genç Milli Takım antrenörleri, daha sonra 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın antrenörleri ve takım kaptanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hazırlıklarını 16 Eylül Pazartesi gününe kadar Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek olan milli takımın 26 kişilik kadrosu 20'ye indirilecek.

Avrupa Şampiyonası eleme turu karşılaşmaları için 17 Eylül Salı günü Moldova'ya gidecek olan milliler, Romanya, Moldova ve İsviçre ile elit tura yükselebilmek için mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:46
  1. 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı
  2. Futbol
  3. Oğuz Çetin
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