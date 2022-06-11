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Aktüel Oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne-baba hayatını kaybetti
Aktüel

Oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne-baba hayatını kaybetti

Çanakkale'de, tartıştıkları oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 21:14:00 -
Oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne-baba hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tartıştıkları oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba hayatını kaybetti.

Ilgardere köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa K. (36) ile annesi Refika (66) ve babası Ali K. (63) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Mustafa K. tartışma sonucu annesi ve babasını bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

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