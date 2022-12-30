Öğretmenlerin gözü kulağı bu haberde! Ödeme oranları belli oldu
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Öğretmenlerin Kariyer Basamak Ek Ödemesi oranları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Öğretmenlerin Kariyer Basamak Ek Ödemesi'ne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre; daha önce 1-2. kadro derecedeki uzman öğretmenler için uygulanan 20 oranı 60'a, diğer kadro derecedekiler için uygulanan 15 oranı 50'ye yükseldi.
Başöğretmenlik için ise; daha önce 1-2. kadro derecedeki öğretmenlere uygulanan 40 oranı 120'ye, diğer kadro derecedekiler için uygulanan 30 oranı 100'e çıkarıldı.
Alınan kararın bugünkü maaş katsayılarına göre hesabı şöyle oluştu:
Uzman öğretmenlikte;
1-2. Dereceler 1901,55 TL
Diğer derecedekiler 1584,62 TL
Başöğretmenlikte;
1-2. Dereceler 3803,10 TL
Diğer derecedekiler 3169,24 TL
Kaynak: memurlar.net