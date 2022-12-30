Öğretmenlerin gözü kulağı bu haberde! Ödeme oranları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Öğretmenlerin Kariyer Basamak Ek Ödemesi'ne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; daha önce 1-2. kadro derecedeki uzman öğretmenler için uygulanan 20 oranı 60'a, diğer kadro derecedekiler için uygulanan 15 oranı 50'ye yükseldi.

Başöğretmenlik için ise; daha önce 1-2. kadro derecedeki öğretmenlere uygulanan 40 oranı 120'ye, diğer kadro derecedekiler için uygulanan 30 oranı 100'e çıkarıldı.

Alınan kararın bugünkü maaş katsayılarına göre hesabı şöyle oluştu:

Uzman öğretmenlikte;

1-2. Dereceler 1901,55 TL

Diğer derecedekiler 1584,62 TL

Başöğretmenlikte;

1-2. Dereceler 3803,10 TL

Diğer derecedekiler 3169,24 TL

Kaynak: memurlar.net